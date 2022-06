https://mundo.sputniknews.com/20220606/estas-son-las-grandes-ausencias-de-la-cumbre-de-las-americas-1126356647.html

Estas son las grandes ausencias de la Cumbre de las Américas

Del 6 al 10 de junio se llevará a cabo la Cumbre de las Américas, un encuentro que nació en 1994 con el fin de estrechar intereses comunes en la región. Sin... 06.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-06T22:42+0000

2022-06-06T22:42+0000

2022-06-06T22:42+0000

américa latina

cumbre de las américas

eeuu

méxico

uruguay

cuba

venezuela

nicaragua

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103620/52/1036205226_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_b7932268890d6d1dd028d9aba20ee5b1.jpg

Después de tantos rumores, por fin se confirmó el rechazo de Washington a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estas son las tres grandes ausencias de la cumbre, pero no las únicas. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, informó que no podrá asistir debido a un contagio de COVID-19. El mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció la ausencia de su país semanas atrás, cuando lanzó un contundente mensaje a Estados Unidos: "Este país podrá ser de este tamaño [pequeño], pero mientras yo sea presidente, a este país se le respeta la soberanía". México, por su parte, puso de manifiesto su desacuerdo con la Casa Blanca de excluir sólo a determinados Gobiernos. En protesta por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de no asistir. En su lugar enviará al canciller Marcelo Ebrard. Las palabras del mandatario mexicano fueron celebradas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien defendió la idea de que la Cumbre de las Américas se realiza con un enfoque dominante y hegemónico de parte de Estados Unidos. Otra ausencia a destacar es la de Honduras, que aplicó la misma estrategia que México. No irá su presidenta, Xiomara Castro, pero sí su canciller, Eduardo Enrique Reina. Hace un par de días, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que no viajará a Los Ángeles para la Cumbre, en protesta a la política de la Casa Blanca. Quienes sí han confirmado su asistencia son los mandatarios Alberto Fernández, de Argentina; Gabriel Boric, de Chile; Abdo Benítez, de Paraguay; Jair Bolsonaro, de Brasil, y Pedro Castillo, de Perú. También asistirán Iván Duque, de Colombia; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Guillermo Lasso, de Ecuador; Luis Abinader, de República Dominicana; Laurentino Cortizo, de Panamá, y Justin Trudeau, de Canadá. En total, Washington extendió la invitación a 33 países de la región, menos a Cuba, Nicaragua y Venezuela, naciones a las que acusa de atentar contra los valores democráticos y las libertades individuales. De este modo, el encuentro regional se lleva a cabo sin la presencia de naciones clave para entender el engranaje económico, político y comercial de América Latina.

eeuu

méxico

uruguay

cuba

venezuela

nicaragua

2022

Noticias

