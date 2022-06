https://mundo.sputniknews.com/20220606/la-presidenta-de-honduras-otra-ausencia-en-la-cumbre-de-las-americas-1126352914.html

La presidenta de Honduras, otra ausencia en la Cumbre de las Américas

La presidenta de Honduras, otra ausencia en la Cumbre de las Américas

SAN SALVADOR (Sputnik) — La foto de familia de la IX Cumbre de las Américas definitivamente no contará con el rostro de la presidenta de Honduras, Xiomara... 06.06.2022, Sputnik Mundo

Aunque había adelantado la posibilidad desde hace varias semanas, no fue hasta el 4 de junio pasado que la mandataria catracha dio el carpetazo a la esperanza del anfitrión, Joe Biden, de sumarla al cuórum presidencial en Los Ángeles.Honduras estará representada en la Cumbre, cuyo segmento principal comenzará este 8 de junio, por el canciller Eduardo Enrique Reina.AMLO marcó caminoLa posición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el primero en condicionar su presencia en la urbe californiana a la invitación de todos los jefes de Estado del hemisferio, sin excepciones, abrió el camino de la situación espinosa a la que se abocó el país organizador del foro.Xiomara Castro también fijó su posible participación en similares términos, luego de que Estados Unidos negara invitaciones a los jefes de Estado de Cuba, Nicaragua y Venezuela por presunto incumplimiento de los preceptos de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos."Asistiré a la Cumbre de las Américas solo si están invitados todos los países de América sin excepción. El estudio más digno de un americano es América", apuntó en su perfil de Twitter la primera mujer presidenta de Honduras.Ni el cabildeo pro-Cumbre que el 27 de mayo realizó por teléfono ante Tegucigalpa la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pudo cambiar la posición de Xiomara Castro, quien lleva poco más de cuatro meses en Casa Presidencial.Contundencia y dignidad"Xiomara ha sido contundente y creo eso tenga un sentido político muy importante para la población y también para la izquierda regional y continental", declaró a la Agencia Sputnik el escritor y destacado activista de los movimientos sociales hondureños Luis Méndez.El integrante del grupo de protección de la tierra Asociación Campesina Pro Mejoramiento y Defensa de Jutiapa añadió que ha podido observar a través de las redes sociales mucha solidaridad con la mandataria y apoyo a su decisión.A juicio de Méndez es muy digna la postura de la presidenta de no asistir sino hay una inclusión total de pueblos, países y gobiernos de América Latina, algo que resulta clave.Alertó que el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) no debería seguir el modelo de las fuerzas políticas tradicionales que en dos siglos de vida republicana han "a merced" de los intereses de Estados Unidos.La derecha hondureña y sus analistas políticos ven la ausencia de Xiomara como una ofensa, pero desde la izquierda es objeto de celebración, concluyó.Nasralla disienteDesde el mismo seno del Gobierno hondureño se pronunció una voz divergente con la ausencia de Castro a la Cumbre hemisférica, la del primer designado presidencial (a los efectos, vicepresidente) Salvador Nasralla."Hoy sentimos que la decisión política de Xiomara de no asistir a la Cumbre es oportunidad que pierde Honduras, que nos pone al lado de gobiernos que no permiten a sus ciudadanos el derecho que el pueblo tuvo (...) de elegirnos a nosotros", escribió el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH, centro) en la red social Twitter.Nasralla reforzó su alusión a Cuba, Nicaragua y Venezuela al comentar que los gobiernos de esos países, sobre todo los dos últimos, cuentan con más recursos que Honduras, lo cual les confiere el derecho "económico" a disentir de las potencias, en este caso Estados Unidos."Si Honduras hubiera sido gobernado durante 200 años por personas honradas [pocos lo fueron] tendríamos dinero, producción y poder para negociar. Somos junto a Haití los más pobres [del continente] y necesitados de ayuda. En eventos como la Cumbre, las grandes peticiones se hacen entre presidentes", expuso el aliado político del oficialista Libre.Nacionalistas criticanLa bancada de Partido Nacional —derecha, en el poder entre 2010 y 2022—, criticó mediante un comunicado la decisión de Castro, al tiempo que consideró a la Cumbre de las Américas como un espacio creado para estrechar las relaciones económicas y fortalecer la democracia en el continente."Por ello, deploramos que el Gobierno de Libre decidiera que la presidente Xiomara Castro no asistiera a la Cumbre, solidarizándose con las dictaduras de izquierda de Cuba, Venezuela y otras", expuso la nota de los diputados.

