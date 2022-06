https://mundo.sputniknews.com/20220606/armas-inflacion-petroleo-ucrania-los-desafios-que-asfixian-a-biden-y-lo-colocan-peor-que-a-trump-1126354697.html

Armas, inflación, petróleo, Ucrania: los desafíos que asfixian a Biden y lo colocan peor que a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo de trabajo evalúan proyectar una imagen de progreso e intensa actividad ante un escenario desafiante... 06.06.2022, Sputnik Mundo

Un artículo firmado por el encargado del medio para la Casa Blanca, Jonathan Lemire, comenta que la administración actual de Estados Unidos ha enfrentado fuertes desafíos, como la operación militar especial que sostiene Rusia en Ucrania, la inflación planetaria, el aumento en el costo de los combustibles, brotes pandémicos y la dificultad legislativa para regular las armas, entre tiroteos como el de Uvalde, Texas.La situación, en la que los esfuerzos del Gobierno de Biden resultan insuficientes, recuerda a los desafíos del presidente Jimmy Carter, evaluó el editorialista."Los límites de la presidencia no son bien entendidos. La responsabilidad del presidente es más grande que las herramientas que tiene para solucionarlo", consideró un funcionario de prensa de la administración del presidente Barack Obama, Robert Gibbs.Sin embargo, la estrategia del equipo de Biden es subrayar los logros alcanzado, destacar su participación en la Cumbre de las Américas, a celebrarse en California, además de atender la agenda climática en Nuevo México, indicó el periodista.Asimismo, pretenden enfatizar en aspectos como el aborto y el control de armas en busca de descarrilar las intenciones del Partido Republicano tanto de crecer su influencia en el Capitolio en noviembre de 2022 como de devolver a Donald Trump a la Casa Blanca.Biden ha expresado su frustración ante el hecho de que su popularidad en las encuestas está por debajo de la que alcanzó Trump, no obstante que presuntamente lo considera en privado el peor presidente de la historia estadounidense y una amenaza viviente contra la democracia del país, de acuerdo con Lemire.El periodista sostiene que el círculo cercano al mandatario estadounidense considera que Biden no está desplegando sus facultades de mostrarse en contacto con la clase trabajadora y en cercanía con el votante del país norteamericano.Si bien hay llamados entre políticos de Estados Unidos incluso opositores a Biden para formar un frente solidario contra Rusia ante el tema ucraniano, pondera el comunicador, es posible que a los votantes les preocupen más las consecuencias del conflicto, que conllevan tensiones en las cadenas de suministro, inflación y aumentos significativos en los combustibles.

