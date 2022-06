https://mundo.sputniknews.com/20220606/boric-critica-a-eeuu-por-excluir-a-venezuela-cuba-y-nicaragua-de-la-cumbre-1126344030.html

américa latina

gabriel boric

chile

cumbre de las américas

Boric señaló que asistirá a la Cumbre "con la convicción de que será un espacio de diálogo multilateral, donde se nos va a permitir construir mejores relaciones entre nuestros países, y por eso nos sentimos con el derecho a expresar en Estados Unidos y donde sea que la exclusión no es el camino y que no ha dado resultados históricamente".Boric llegó este 6 de junio a Canadá para iniciar una gira por Norteamérica, en el marco de su participación en la IX Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles, Estados Unidos.Estados Unidos no invitó a la Cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela argumentando que sus gobiernos son "ilegítimos" y "autocráticos".

