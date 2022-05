Inflación, la espada de Damocles en la economía de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20220507/inflacion-la-espada-de-damocles-en-la-economia-de-eeuu-1125216861.html

Crónica de una preocupaciónPalma Cané subraya que la preocupación por la inflación, que se sitúa entre un 7% y un 8% en EEUU, surgió en la Reserva Federal ya hacia el segundo semestre del pasado año 2021. Entonces, de acuerdo al economista, la Fed sostenía con razón que la inflación que se estaba produciendo, del 3%-4%, contra el 2% objetivo de la Reserva Federal, se debía a factores transitorios, que a su vez se debían a la disrupción en las cadenas de suministros de producción, porque el 'lock-down' o cierre de las economías, dejó de lado la producción de muchos insumos.Palma Cané plantea una situación a modo ilustrativo. "Por ejemplo: una unidad de consumo que no había comprado la heladera [nevera], porque estaba en recesión y tenían temor, en cuanto ve que la situación mejora, sale corriendo y compra la heladera. La demanda de heladeras sube, pero no puede subir la oferta, porque la oferta necesita tiempo para reacomodar la cadena de producción, de los insumos, etc. Eso provoca un exceso de demanda sobre la oferta, y en consecuencia la Fed dijo que en el año 2023 subiría la tasa dos o tres veces, porque era un fenómeno transitorio que debía reacomodarse cuando se reacomodaran los eslabones de producción".Lo inesperadoPero vino el conflicto ucraniano-ruso, apunta Palma Cané, lo que modificó sustancialmente el panorama porque se provoca disrupción, ahora no de insumos industriales, sino disrupción de alimentos, básicamente porque, tanto Rusia como Ucrania tienen un importante peso relativo en la producción de 'commodities', no solamente agrícolas, vale decir, maíz, trigo, soja, aceite de girasol, sino también en commodities energéticas, básicamente petróleo y gas, y en 'commodities' industriales, cobre, paladio, etc., apunta el economista."Eso provocó una fuerte suba de los 'commodities', porque falló la oferta, se restringió la oferta, entonces pasamos de una inflación generada por una disrupción en la producción, directamente por una falta de oferta en los 'commodities', y eso entonces ya ahora es una inflación de costos, y por lo tanto, hay que atacarla mucho más agresivamente y es por eso que la Fed ha decidido subir, en vez de tres veces, por lo menos siete veces la tasa de interés", explica el experto."Acá lo más interesante es que la posición ya firme de la Fed, es que se han unido los halcones y las palomas, para convertirse todos en halcones, diciendo, 'debemos dar prioridad a bajar la inflación, subiendo la tasa de interés, porque si sigue subiendo la inflación la economía va a perder su nivel de actividad'", concluye el economista Luis Palma Cané.

