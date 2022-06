https://mundo.sputniknews.com/20220606/amlo-no-acepto-hegemonias-ni-de-china-ni-de-rusia-ni-de-estados-unidos-1126333333.html

AMLO: "No acepto hegemonías ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos"

AMLO: "No acepto hegemonías ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todos los países del planeta deben ser respetados en su libertad de independencia, sin... 06.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-06T15:21+0000

2022-06-06T15:21+0000

2022-06-06T15:21+0000

américa latina

gobierno de méxico

méxico

rusia

china

eeuu

cumbre de las américas

partido republicano de eeuu

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1126333081_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_28da4d04894988ab531495ccaf406ca9.jpg

"No acepto hegemonías: ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, todos los países, por pequeños que sean, son libres y son independientes", declaró el mandatario en su conferencia matutina de este 6 de junio.López Obrador hizo su declaración contra la hegemonía de potencias políticas del mundo mientras explicaba sus motivos para ausentarse de la Cumbre de las Américas luego de que el anfitrión, Estados Unidos, se negara a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela.Aunque dijo que entendía la situación de Washington para excluir a esos países, también manifestó su rechazo y llamó a pasar a una fase de intercambio internacional basada en la hermandad y en criterios de buena vecindad."No va a ayudar a los republicanos el que sigan con esa política, ya no vamos a nosotros a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos, y voy a insistir en la reforma migratoria", añadió.El presidente explicó que pese a que no asistirá a la Cumbre de las Américas se reunirá con su par estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca en algún día de julio, sin especificar cuál, para tratar temas como la cooperación con Centroamérica y la integración regional del continente americano en un organismo equivalente a la Unión Europea.Dijo que si la Cumbre de las Américas fracasa será por responsabilidad del Partido Republicano y su cerrazón."Puede ser que sea un fracaso pero los responsables son ellos por sostener una política de cerrazón y no de apertura", manifestó.

https://mundo.sputniknews.com/20220606/amlo-confirma-que-no-asistira-la-cumbre-de-las-americas-por-el-rechazo-a-cuba-y-venezuela-1126326833.html

https://mundo.sputniknews.com/20220602/biden-con-los-ojos-en-amlo-le-quiere-en-persona-en-la-cumbre-de-las-americas-1126205722.html

méxico

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, méxico, rusia, china, eeuu, cumbre de las américas, partido republicano de eeuu, casa blanca