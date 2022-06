https://mundo.sputniknews.com/20220602/biden-con-los-ojos-en-amlo-le-quiere-en-persona-en-la-cumbre-de-las-americas-1126205722.html

Biden quiere que AMLO lo acompañe en persona a la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desea que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo acompañe de manera presencial en la Cumbre de las... 02.06.2022, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano estableció que si Washington no invita a la Cumbre a todos los países de América, con énfasis en Nicaragua, Cuba y Venezuela, no cancelaría la participación de México en el evento pero enviaría a su representante, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en vez de asistir él mismo.En reiteradas ocasiones López Obrador ha argumentado su postura asegurando que se debe avanzar a una fase política donde los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y la consideración de posturas disímiles, en vez de sostener confrontaciones ideológicas y abusos gubernamentales contra la ciudadanía como el que supone el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, activo desde la década de 1960.Además, el mandatario mexicano ha subrayado que una Cumbre de las Américas debe ser efectivamente incluyente y sumar a todos los actores de la región, no únicamente a los que valida la política estadounidense.A pesar de sus críticas, aún este 2 de junio no descartó su asistencia bajo el criterio de que no emitirá una determinación final hasta que no reciba la convocatoria protocolaria del Gobierno de Estados Unidos,.En ese contexto, el titular del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Administración Biden, Juan González, aseveró que el presidente estadounidense quiere que López Obrador asista a Los Ángeles, además de que tiene en cuenta la postura mexicana y mantiene conversaciones con el país en torno al tema.Además, González aseveró que el desempeño de la Cumbre no afectará la cooperación existente entre Estados Unidos y los países de América Latina, en un escenario en que también países como Bolivia, Guatemala o Brasil han cuestionado la plataforma multilateral, de acuerdo con reportes de prensa.El funcionario estadounidense vaticinó un buen desenvolvimiento del encuentro regional incluso si los mandatarios de Bolivia y México, Luis Arce y López Obrador, respectivamente, desatienden la invitación.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó su participación en la Cumbre y dijo que será en territorio estadounidense donde critique la exclusión deliberada de Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de aseverar que tomó la decisión tras dialogar con sus pares chileno y venezolano, Gabriel Boric y Nicolás Maduro, respectivamente, así como Arce y López Obrador.Si bien se han emitido declaraciones sobre la postura de Washington, González subrayó que la Casa Blanca no ha emitido la lista final de invitados al encuentro regional, si bien ha adelantado que excluiría a los gobiernos de Caracas, Managua y La Habana por considerar que no son democráticos.

