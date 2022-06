https://mundo.sputniknews.com/20220603/rusia-enfoca-su-mirada-en-africa-1126271113.html

Rusia enfoca su mirada en África

Rusia enfoca su mirada en África

Cumbre entre los presidentes de Rusia y Senegal en Sochi. Nueva embajadora de EEUU en Ucrania aumenta provocaciones a Rusia. Conflicto diplomático entre... 03.06.2022, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

rusia

áfrica

china

otan

cataluña

manifestación

Rusia enfoca su mirada en África

Rusia enfoca su mirada en ÁfricaLa crisis alimentaria, sus causas y consecuencias, han sido el centro de atención de una reunión que celebraron este viernes en Sochi el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Senegal, Macky Sall, quien también ejerce la presidencia pro témpore de la Unión Africana.Ambos mandatarios también abordaron la agenda bilateral. En este contexto, destacaron el crecimiento de intercambios comerciales y la consolidación de los lazos humanitarios bilaterales, entre otros campos de cooperación.China engrosa la lista de los 'enemigos a batir' de OccidenteEl afán de Occidente por buscar enemigos externos no tiene límites. Tener como 'el malo de la película' a Rusia, el país más grande el mundo, no satisface la voracidad de EEUU y sus vasallos por transferir a otros la responsabilidad de sus torpezas. Al listado de estos 'otros' acaba de ingresar China. No es que sea algo nuevo, pero la magnitud de la presente campaña de desprestigio contra el dragón asiático impresiona.Entre los últimos pronunciamientos en esta dirección, resaltan las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien en un acto en Madrid para conmemorar el 40 aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica, manifestó que China supone un "riesgo" para los "intereses", la "seguridad" y los "valores" de Occidente. Asimismo, afirmó que la OTAN –que ejecutó masacres en Yugoslavia, Irak, Libia y Siria, entre otros países– se dedica única y exclusivamente a proteger la "libertad" y los "derechos humanos".Manifestación en Cataluña exigirá explicaciones sobre laboratorios biológicos de EEUU en UcraniaMostrar el "más absoluto rechazo a los laboratorios criminales y asesinos" hallados por las fuerzas rusas en Ucrania, así como exhibir el "más absoluto respaldo" al gigante euroasiático "en su derecho de legítima defensa anticipada y preventiva". Son algunos de los objetivos de una manifestación anunciada por el partido español Decencia.Según los organizadores, el acto se realizará este 12 de junio en la ciudad de Gerona. Los manifestantes se reunirán a las 10:00 de la mañana en la Plaza Cataluña para marchar hasta la Generalitat en un recorrido que incluirá la Plaza del León, la Avenida Jaime Primero, la Plaza Independencia, y la calle Santa Clara.Un colombiano en las filas que defienden a DonetskAlexis Castillo, colombiano que desde 2014 defiende al pueblo de Donetsk de la barbarie nazi patrocinada por Occidente, da cuenta a Octavo Mandamiento sobre cómo ha vivido estos 8 años de guerra, y cómo la propaganda occidental legitima el terrorismo, tanto del batallón Azov, como del régimen Kiev, que lanza ataques contra la población civil y los muestra como si fueran rusos.Asimismo, Alexis habla sobre su proceso de aprendizaje del idioma y la cultura rusos, además de reconocer a la población local de Donetsk que lo ha acogido con agradecimiento.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

china

cataluña

