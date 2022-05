https://mundo.sputniknews.com/20220526/pekin-acusa-a-la-otan-de-exagerar-la-presunta-amenaza-china-1125867957.html

Pekín acusa a la OTAN de exagerar la presunta amenaza china

Pekín acusa a la OTAN de exagerar la presunta amenaza china

PEKÍN (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, exagera la teoría de la supuesta amenaza china, declaró el portavoz del Ministerio chino... 26.05.2022

El 24 de mayo, Stoltenberg en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos afirmó que las restricciones en las relaciones económico-comerciales de Rusia y China están de acuerdo con los intereses de la seguridad de Occidente, y la libertad es más importante que el libre comercio. Además, calificó a Moscú y Pekín de "regímenes autoritarios".Wang destacó que, por un lado, la OTAN llama a sus miembros a aumentar gastos militares para que cuesten al menos el 2% de su PIB, y por el otro critica la defensa nacional y modernización de China, "lo que es un ejemplo típico del doble rasero".El diplomático aseguró que China ha emprendido el camino pacífico de desarrollo, y su doctrina militar tiene carácter defensivo."China mantiene sus fuerzas nucleares a nivel mínimo para garantizar la seguridad nacional. Los gastos de China para la defensa desde hace mucho han permanecido a nivel de alrededor de un 1,3% del PIB, mucho menor del nivel mundial promedio", indicó.El vocero subrayó que China no amenaza a los demás con la fuerza, no se adhiere a bloques bélicos ni tampoco exporta su ideología, nunca interfiere en los asuntos internos ajenos, no inicia guerras comerciales ni presiona a las empresas de otros países, y llamó a Stoltenberg a abstenerse de "difundir declaraciones denigrantes".China aumenta los gastos de defensa cada año, de momento el presupuesto militar chino es el segundo en el mundo después de EEUU. Según el presupuesto de 2021, los gastos militares debían crecer un 6,8% y constar 1,355 billones de yuanes (equivalente a 206.000 millones de dólares).En 2022 China planea aumentar los gastos de defensa nacional un 7,1% para que el presupuesto militar alcance 1,45 billones de yuanes (equivalente a 222.000 millones de dólares).

