El expremier de Italia se pronuncia en contra de nuevos suministros de armas a Kiev

ROMA (Sputnik) — El líder del Movimiento 5 Estrellas que forma parte de la coalición gobernante en Italia y ex primer ministro del país, Giuseppe Conte, se... 03.06.2022, Sputnik Mundo

"Italia debe reconcentrar sus esfuerzos en el logro de una solución negociada. Hicimos nuestro aporte en forma de tres suministros de armas, ahora nos parece que sería más valioso un aporte nuestro de carácter diplomático", comentó este 3 de junio a los periodistas de la agencia Ansa.El político subrayó que se debe "obligar a todos, no solo a las partes del conflicto, a seguir en la mesa de las negociaciones mientras no se firme un acuerdo sobre el cese de las hostilidades, la retirada de las tropas rusas y una digna solución política".Conte constató que las sanciones antirrusas y el aumento del presupuesto militar de Italia por la situación en Ucrania producen un serio impacto negativo sobre la situación económica italiana."Debemos dejar de creer que estamos infligiendo una derrota a Rusia imponiéndole sanciones", resumió.Anteriormente, Conte en nombre del Movimiento 5 Estrellas se opuso en numerosas ocasiones contra la participación de la Unión Europea en la carrera armamentista relacionada con la crisis ucraniana y contra el suministro de armas siempre más pesadas para Kiev, señalando que eso puede llevar a la escalada del conflicto.El ex primer ministro explicó que él y sus partidarios están en contra de la ayuda militar que no se inscribe en la lógica de la defensa y podría usarse para lanzar una contraofensiva.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

