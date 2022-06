https://mundo.sputniknews.com/20220603/amber-heard-no-puede-pagar-los-10-millones-en-danos-a-johnny-depp-1126225373.html

Amber Heard no puede pagar los $10 millones en daños a Johnny Depp

Amber Heard no puede pagar los $10 millones en daños a Johnny Depp

El juicio por difamación concluyó, pero la novela no termina allí. Tras darse a conocer el veredicto, la abogada de Amber Heard dio unas polémicas... 03.06.2022, Sputnik Mundo

Esto no fue lo único que Elaine Bredehoft tenía que decir. La defensora de la actriz también aseguró que la protagonista de Aquaman no tiene la capacidad de pagar los 10 millones de dólares en daños que le pide la corte, un monto menor al exigido en la demanda por Depp, quien pedía 50 millones en daños y perjuicios.Con relación al jurado, Bredehoft señaló que no pudo escapar del intenso y "desequilibrado" frenesí de las redes sociales que rodeó al juicio.Además, la abogada reveló que el equipo legal detrás de la defensa de Heard se oponía a tener cámaras en la sala del tribunal y que la cobertura en las redes sociales fue algo "horrible"."Es como el Coliseo Romano, ¿sabes? Cómo vieron todo este caso. Estaba en contra de las cámaras en la sala del tribunal, y dejé constancia de eso y argumenté en contra debido a la naturaleza delicada de esto. Pero se convirtió en un zoológico", afirmó.Asimismo, Bredehoft señaló que el veredicto envía un "mensaje horrible" y fue muy dañino para todas las mujeres. Lo que es más, según la abogada, Heard confesó que "lo sentía mucho por todas esas mujeres" y que el resultado fue "un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala del tribunal".

