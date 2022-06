Johnny Depp gana el juicio contra su exesposa Amber Heard por difamación

https://mundo.sputniknews.com/20220601/johnny-depp-gana-el-juicio-contra-su-exesposa-amber-heard-por-difamacion-1126122075.html

Un nuevo capítulo en la novela en la que se convirtió la relación entre Amber Heard y Johnny Depp, y que ha mantenido a muchos en velo, finalmente ha llegado a... 01.06.2022, Sputnik Mundo

El jurado, integrado por cinco hombres y dos mujeres, llegó a un veredicto de manera unánime: la actriz difamó al protagonista de Piratas del Caribe.Con esta decisión queda demostrado, al menos desde el punto de vista legal, que Heard difamó a su exesposo, ocasionándole pérdidas millonarias. No solo Depp perdió contratos cinematográficos —entre ellos su participación en la última entrega de Animales fantásticos—, su imagen también se vio seriamente perjudicada. Tras conocerse la decisión, el actor afirmó que el "jurado me devolvió la vida".En el juicio, que pareció más un culebrón que un procedimiento legal, ambos actores hicieron polémicas declaraciones y confesaron situaciones extremas que vivieron como pareja. Las revelaciones que se dieron durante las tres semanas que duró el juicio fueron carne de memes e incluso objeto de análisis por parte de influencers y expertos, quienes desmenuzaron las declaraciones de ambos.La opinión popular parecía unánime en apoyar al multifacético actor y en condenar las acciones de Heard, quien en más de una ocasión vio como la defensa de su expareja comprobaba que había mentido para hacerse pasar por víctima en una relación a todas luces tóxica.Depp, de 58 años y quien no estuvo presente en el último día del juicio, demandó a la actriz de Aquaman por un artículo de opinión que ella publicó en el diario The Washington Post en diciembre de 2018, en el que se describe como una "figura pública que representa el abuso doméstico".Aunque en su artículo, Heard nunca mencionó directamente el nombre de Depp, el actor la demandó por insinuar que era un abusador y reclamaba 50 millones de dólares en daños. A su vez, Heard, de 36 años, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, alegando haber sufrido "violencia física y abuso desenfrenados".Decenas de testigos declararon durante el juicio, entre ellos guardaespaldas, ejecutivos de Hollywood, agentes, expertos de la industria del entretenimiento, actores, psiquiatras, médicos, amigos y familiares. Este no es el primer procedimiento legal iniciado por Depp en relación con las acusaciones de su exesposa. En el 2020 el actor presentó una demanda por difamación en Londres contra el tabloide The Sun por llamarlo "golpeador de esposas"; sin embargo, en aquella oportunidad perdió el caso.

