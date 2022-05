https://mundo.sputniknews.com/20220526/kate-moss-arroja-luz-sobre-un-polemico-incidente-que-involucro-a-su-ex-johnny-depp-1125856738.html

Kate Moss arroja luz sobre un polémico incidente que involucró a su ex Johnny Depp

Kate Moss arroja luz sobre un polémico incidente que involucró a su ex Johnny Depp

La novela en la que se ha transformado el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard ha salpicado a todos aquellos que han tenido una estrecha relación... 26.05.2022, Sputnik Mundo

Y su testimonio no ha servido de mucho para probar que el protagonista de Piratas del Caribe es un maltratador. Todo lo contrario, Moss, quien fue novia del estadounidense entre 1994 y 1998, aclaró un viejo rumor que afirmaba que Depp la había lanzado por las escaleras.La británica de 48 años testificó en un corto video de apenas tres minutos que Edward Manostijeras nunca fue violento con ella ni la empujó.Fue uno de los abogados de Depp, Benjamin Chew, quien le preguntó a Moss si había sucedido algo mientras la pareja estaba de vacaciones en el resort GoldenEye en Jamaica.Agregó que, tras caerse, "grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor. [Johnny] regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me trajo atención médica".Asimismo, Moss respondió a la pregunta realizada por el equipo legal de Depp sobre si la había empujado, a lo que la modelo respondió con una negativa."Él nunca me empujó, pateó o tiró por las escaleras, no", afirmó la también empresaria.Moss fue llamada al estrado por el equipo legal de Depp, que se valieron de una mención que realizó la propia Heard durante su testimonio sobre el rumor de violencia física hacia la supermodelo.El juicio, que ha servido para limpiar la imagen del protagonista de Alicia, en el país de las maravillas, y para convertir a Heard en carne de meme, está por llegar a su fin. El tema ha sido también la comidilla de la prensa rosa.

