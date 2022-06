Las islas Frisias se oponen a la explotación de un yacimiento de gas en el mar del Norte

https://mundo.sputniknews.com/20220602/las-islas-frisias-se-oponen-a-la-explotacion-de-un-yacimiento-de-gas-en-el-mar-del-norte-1126194615.html

El 1 de junio, se informó que Países Bajos y Alemania decidieron explotar conjuntamente un yacimiento de gas en el mar del Norte, a más de 19 kilómetros al norte de las islas de Schiermonnikoog (Países Bajos) y Borkum (Alemania). La primera producción de gas está prevista para finales de 2024.Las autoridades de las islas Frisias, que incluyen las mencionadas Schiermonnikoog y Borkum, no aprobaron la idea debido a las posibles consecuencias para la naturaleza y los habitantes de las islas."La vulnerabilidad de esta zona no hará más que aumentar (...) Pedimos una transición a las energías renovables e invertir en el futuro, no en el pasado", enfatizó la alcaldesa.También indicó que las islas presentaron una serie de objeciones y que cuentan con el apoyo de las islas alemanas, que anteriormente ya habían enviado una carta al Gobierno holandés en la que se manifestaban en contra de la explotación de gas en el mar del Norte.Las autoridades alemanas se oponían a la perforación en la zona, pero debido a la inminente escasez de gas por los acontecimientos en Ucrania, cambiaron de opinión.El secretario de Estado neerlandés, Hans Vijlbrief, aseguró que se elaboró un informe sobre el impacto medioambiental de las perforaciones, y que este cumple con todas las condiciones, sin embargo, sigue habiendo preocupación.

