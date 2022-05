https://mundo.sputniknews.com/20220523/estos-son-los-5-grandes-desafios-que-enfrenta-el-sector-energetico-1125744178.html

Estos son los 5 grandes desafíos que enfrenta el sector energético

Estos son los 5 grandes desafíos que enfrenta el sector energético

Una especialista en la industria energética enumera los desafíos que atraviesa actualmente el sector. Explica que los precios récord son "manifestaciones de... 23.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-23T18:10+0000

2022-05-23T18:10+0000

2022-05-23T18:10+0000

economía

sector energético

📈 mercados y finanzas

precios

sanciones

petróleo

aie

ue

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108528/43/1085284300_0:218:4949:3002_1920x0_80_0_0_5dcdb5abd3750cbdeb48853cd249c9d9.jpg

"Precios récord del petróleo, una escasez inminente de diésel justo cuando comienza la temporada de verano y una OPEP que no coopera son probablemente razones para muchos dolores de cabeza entre los funcionarios gubernamentales de todo el mundo", escribe Irina Slav, columnista de Oil Price.Según la especialista, estos son los cinco problemas que atormentan a la industria:Inversión insuficienteSlav indica que en la última década Europa y América del Norte han reducido su dependencia de los combustibles fósiles para aumentar su dependencia de la energía renovable. Además, el dinero para los nuevos desarrollos de petróleo y gas "se ha vuelto más difícil de aprovechar" a medida que los bancos se unen a políticas de compromiso social, ambiental y de buen gobierno.La columnista recuerda que el ministro de petróleo de Arabia Saudí advirtió que la falta de inversión en petróleo y gas tendría un efecto búmeran en los consumidores a principios de 2022.Sin embargo, unos meses después la AIE cambió su tono y solicitó a la OPEP que impulsara la producción. Esto "demostró una de las duras realidades de la industria energética: no se puede revertir un proceso que ha estado sucediendo durante años en cuestión de meses".Bajas tasas de descubrimientoExiste una "naturaleza arriesgada de la exploración de petróleo y gas incluso en lugares como Brasil, que ha sido promocionado como el próximo punto caliente de la industria, probablemente junto con Guyana".Slav sostiene que los grandes descubrimientos ya se han hecho, cuando la tasa de descubrimiento se acercaba al 100%. Actualmente, la tasa media de descubrimiento exitoso para la industria del petróleo y el gas es mucho menor que el 24,8%, según Bloomberg.Ejemplifica con dos casos de pérdidas colosales. El primero, respecto a los tres pozos que Shell había perforado en alta mar a Brasil y que se secaron tras haber pagado 1.000 millones de dólares por los derechos de perforación en la zona. Luego el caso de Exxon que tampoco consiguió "ninguna reserva de petróleo significativa en sus bloques brasileños", lo que le costó 1.600 millones de dólares.Escasez de materias primas y mayores costos de producciónEn la industria del esquisto, los costos de producción han aumentado alrededor de un 20%: "La escasez de materias primas como la arena de fractura y las tuberías de acero para pozos son una de las razones de la inflación de los costos de producción, no solo en el esquisto, sino en todos los lugares donde estas materias primas se utilizan en los campos petrolíferos. La escasez de mano de obra también es un problema".Además, no advierte que en el corto plazo la industria consiga ningún tipo de alivio.CiberataquesUna nueva encuesta realizada por DNV, consultora noruega de evaluación de riesgos y garantía de calidad, reveló que la industria "está bastante incómoda con las ciberamenazas" y que "no está realmente preparada para manejarlas".Según el estudio citado, el 84% de los ejecutivos espera que los ciberataques causen daños físicos a los activos energéticos, mientras que el 54% cree que los ciberataques pueden resultar en la pérdida de vidas humanas.Alrededor del 74% de los encuestados espera daños ambientales como resultado de un ciberataque.Sanciones antirrusas"La perspectiva de un embargo de petróleo de la UE contra Rusia, aunque se ha atenuado en los últimos días, es un gran factor alcista para los precios del petróleo", escribe Slav, quien también subraya la falta de progreso en las conversaciones nucleares con Irán."La propia Rusia no parece molesta en absoluto por las perspectivas del embargo", califica a tiempo de enunciar la cambiante política de Joe Biden: "Para Estados Unidos, el problema de los precios se ha vuelto tan grave que ahora el presidente Biden está buscando una reunión con el príncipe heredero saudí Mohammed, con quien se ha negado constantemente a comunicarse, en lugar de comunicarse con su padre, el rey Salman".

https://mundo.sputniknews.com/20220512/la-aie-preve-que-la-extraccion-petrolera-en-rusia-podria-caer-al-minimo-registrado-en-2004-1125374623.html

https://mundo.sputniknews.com/20220428/shell-compra-el-25-del-yacimiento-brasileno-de-atapu-por-1100-millones-de-dolares-1124928927.html

https://mundo.sputniknews.com/20220519/las-consecuencias-del-embargo-al-petroleo-ruso-y-su-impacto-en-la-ue-1125613802.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sector energético, 📈 mercados y finanzas, precios, sanciones, petróleo, aie, ue, rusia, europa, alza de precios