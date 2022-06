https://mundo.sputniknews.com/20220602/goldman-sachs-vaticina-la-llegada-de-tiempos-economicos-mas-dificiles-1126203331.html

Goldman Sachs vaticina la llegada de "tiempos económicos más difíciles"

La situación económica mundial espera tiempos todavía más difíciles, vaticinó el presidente de la oficina de operaciones de la entidad de banca de inversión... 02.06.2022, Sputnik Mundo

"Si no es el más complejo, este está entre los más dinámicos ambientes que he visto en mi carrera. Estamos obviamente atravesando muchos ciclos, pero la confluencia de un número de impactos al sistema no tiene precedentes para mí", declaró el especialista financiero.Luego de que Rusia iniciara una operación militar en Ucrania, una decisión que cumple más de tres meses, la economía mundial ha encarado una serie de transformaciones radicales derivadas, entre otros factores, de las sanciones económicas con que Estados Unidos y la Unión Europea han buscado contener al Kremlin.Las declaraciones de Waldron se dan un día después de que el jefe ejecutivo de JP Morgan & Chase, Jamie Dimon, señalara que los desafíos financieros que encara Estados Unidos son equiparables a un huracán.El ejecutivo de Goldman Sachs consideró que la economía mundial está siendo golpeada por un conjunto de factores correlacionados y sin precedentes.Ante tal escenario de incertidumbre, tanto Goldman Sachs como Wall Street, indicó el ejecutivo, buscan diversificar sus negocios para volver menos vulnerables los ciclos en los mercados de capital.Así, el banco de Wall Street, detalló Waldron, está expandiendo sus activos y manejos de riqueza. El especialista recomendó al mercado mantener la precaución mientras estima que continúen las reducciones en el volumen de operación.

