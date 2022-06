https://mundo.sputniknews.com/20220602/amlo-insta-a-eeuu-a-acelerar-el-caso-garcia-luna-como-el-de-johnny-depp-vs-amber-heard-1126186871.html

AMLO insta a EEUU a acelerar el caso García Luna como el de Johnny Depp vs. Amber Heard

El proceso jurídico que se sigue contra el extitular de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acumula ya años, una situación que contrasta con los... 02.06.2022, Sputnik Mundo

García Luna presidió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno del panista Felipe Calderón y hoy enfrenta acusaciones de establecer redes de complicidad con el Cártel de Sinaloa desde su cargo público.El mandatario mexicano señaló que el juicio entre la pareja de actores de Hollywood alcanzó ya un resolutivo de los jueces, mientras que con el exfuncionario mexicano no se ha logrado una respuesta de parte de la justicia de Estados Unidos, donde está preso García Luna."Está rarísimo, ¿qué no tienen información, por qué tanto tiempo? Entonces esa es de las diferencias con Felipe Calderón, estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos", lamentó.López Obrador llamó a la justicia estadounidense a resolver el caso de García Luna y dijo que, pese a sus diferencias políticas, no es enemigo de los expresidentes de México, sino un opositor de sus criterios para ejercer la administración pública.En el caso de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, lo acusó de ejercer en el desparpajo y la corrupción."Pero de ahí a que yo les tenga odio, no; si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, ¿sí?, a lo mejor los saludaría", estimó.

