https://mundo.sputniknews.com/20220601/el-diputado-brasileno-luciano-bivar-se-lanza-a-la-carrera-presidencial-1126082903.html

El diputado brasileño Luciano Bivar se lanza a la carrera presidencial

El diputado brasileño Luciano Bivar se lanza a la carrera presidencial

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El diputado brasileño Luciano Bivar, presidente del partido Uniao Brasil (Unión Brasil), formalizó su candidatura a las elecciones... 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T00:28+0000

2022-06-01T00:28+0000

2022-06-01T00:28+0000

américa latina

elecciones presidenciales

brasil

candidatos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1126082527_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_36e40d24347d10f3e90098975cc4934b.jpg

En el acto de presentación de su candidatura, Bivar dijo que "ni izquierda, ni derecha", que es hora de Uniao Brasil y añadió: "No me parece justo que los brasileños vivan exprimidos entre una amenaza autoritaria y otra populista, no lo admito", según recoge el portal G1.El partido Uniao Brasil nació este año tras la fusión del Partido Social Liberal (PSL, el partido al que pertenecía Bolsonaro) y Dem (el antiguo Demócratas, un partido histórico del centro-derecha).En su primer discurso ya como candidato, Bivar afirmó que seguirá defendiendo ideales liberales económicos y democráticos y citó una simplificación tributaria como uno de sus principales objetivos.El exjuez Sérgio Moro llegó a fichar por el partido Uniao Brasil con la esperanza de que acogiera su candidatura presidencial, pero el partido se negó y finalmente lanzó a Bivar como candidato a la presidencia.No obstante, el político, desconocido para la mayoría de brasileños, lo tendrá difícil para subir en las encuestas, que desde hace meses están estancadas con Lula en cabeza seguido de Bolsonaro sin espacio para la llamada tercera vía.La última encuesta de la empresa Datafolha, divulgada la semana pasada, muestra a Lula con el 48% de la intención de voto, Bolsonaro con el 26%, el laborista Ciro Gomes con el siete por ciento y la senadora Simone Tebet (centro-derecha) con el dos por ciento.

https://mundo.sputniknews.com/20220401/la-caida-en-desgracia-del-exjuez-sergio-moro-de-heroe-nacional-a-politico-de-segunda-fila-1123911517.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones presidenciales, brasil, candidatos