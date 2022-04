https://mundo.sputniknews.com/20220401/la-caida-en-desgracia-del-exjuez-sergio-moro-de-heroe-nacional-a-politico-de-segunda-fila-1123911517.html

La caída en desgracia del exjuez Sérgio Moro: de héroe nacional a político de segunda fila

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Lejos quedan los días de gloria del héroe anticorrupción de Brasil: el exjuez Sérgio Moro, que llevó al expresidente Lula a la... 01.04.2022, Sputnik Mundo

Lo más probable es que acabe optando a un asiento como diputado.Entre 2014 y 2018, los años "dorados" de la Operación Lava Jato, Moro, desde la Justicia Federal de Curitiba, en el sur del país, se convirtió en un icono. No le temblaba el pulso con los poderosos y puso entre rejas a Lula en un momento en buena parte del país clamaba de rabia contra el Partido de los Trabajadores (PT). Moro estaba estampado en camisetas y pancartas, repartía autógrafos entre sus fans y se lo rifaban para dar conferencias en Harvard. Era una estrella.Cuando Bolsonaro ganó las elecciones, en octubre de 2018, rápidamente aceptó la invitación para ser ministro de Justicia. No fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo: el mismo juez que ayudó a pavimentar el camino de Bolsonaro hacia el Planalto apartando a Lula de la carrera presidencial ahora formaría parte de ese Gobierno. Sonaba a recompensa.Su paso por el Gobierno ya fue un anticipo de lo que estaba por venir. Eclipsado y desmoralizado públicamente por Bolsonaro, que nunca compró de verdad el discurso de lucha contra la corrupción, Moro quedó arrinconado como un ministro molesto y sin brillo. Al final, salió del Gobierno estrepitosamente, acusando al presidente de querer interferir en la independencia de la Policía Federal para proteger los turbios líos de su familia.De héroe a traidorLa derecha más radical pasó rápidamente de verle como un héroe a considerarlo un traidor. Nadie puede atreverse a contrariar al gran líder, Bolsonaro. Así, Moro perdió una parcela importante de apoyo en el campo conservador.Tras el cataclismo, se refugió un tiempo en la empresa privada. Trabajó en el bufete Alvarez & Marsal, donde acumuló una pequeña fortuna ayudando a rescatar grandes empresas brasileñas que paradójicamente él mismo había hundido con sus decisiones judiciales por la trama corrupta de Petrobras.Además, el prestigio del que aún disfrutaba se fue erosionando poco a poco. Las probadas irregularidades en el proceso contra Lula —como una estrecha colaboración con los fiscales para acorralarle, por ejemplo— hicieron que el Tribunal Supremo Federal anulara la condena del líder izquierdista, lo que le permitió volver a presentarse a unas elecciones. Además, la misma corte certificó después que Moro fue un juez parcial y criticó duramente sus abusos.El mayor logro de su carrera judicial, el que le dio más exposición mediática, no sólo se quedó en nada, sino que acabó convirtiendo a Lula en un mártir y en un candidato con una popularidad totalmente renovada. Tras meses de silencio y ya con las elecciones de 2022 en el horizonte, Moro anunció que se afiliaba al partido Podemos y que se presentaría como candidato a presidente.Una candidatura débilLa prensa brasileña y la élite del país recibieron el anuncio con euforia. De alguna forma pensaban que Moro sería capaz de romper la fuerte bipolaridad entre Lula y Bolsonaro, los dos claros favoritos. Los esfuerzos mediáticos por dar oxígeno a su candidatura fueron inútiles. Moro logró un 8% de intención de voto en la última encuesta Datafolha, de la semana pasada. Lula es favorito con el 43% y el actual presidente tiene un 26% de apoyos.La escasa popularidad no fue el único motivo para que Moro tirase la toalla. El juez que tan bien se movía en el tribunal de Curitiba demostró no tener ninguna habilidad en los pasillos políticos de Brasilia. No consiguió tejer ninguna alianza destacable y tuvo que conformarse con migajas y subcelebridades.El candidato al que decidió apoyar para gobernador de Sao Paulo es Arthur do Vale, un polémico youtuber que acabó defenestrado hace pocos días cuando fue a Ucrania teóricamente para "ayudar al pueblo ucraniano" y realizó comentarios ofensivos sobre sus mujeres, diciendo que eran "más fáciles porque son pobres". Con aliados de este calibre Moro tuvo dificultades para montar una precampaña mínimamente digna.El último movimiento fue dejar el partido Podemos, al que acusó de ningunearle, y afiliarse a Uniao Brasil, otra formación de centro-derecha repleta de esos políticos tradicionales a los que con tanta saña perseguía en sus tiempos de juez. El fichaje vino acompañado de un anuncio: no será candidato a presidente. "Seré un soldado de la democracia para recuperar el sueño de un Brasil mejor", dijo.Vestido de gesto de humildad, para que surja una "tercera vía" que sí sea capaz de romper el binomio Lula-Bolsonaro, la renuncia de Moro tiene otras explicaciones. Entrar en el Congreso Nacional como diputado le aseguraría el foro privilegiado, una protección clave en caso de las investigaciones sobre su imparcialidad sigan avanzando.A nivel estratégico, para União Brasil contar con Moro es importante porque a pesar de todo sigue siendo una cara conocida y se espera que sea un vector de captación de votos. Pero no dejará de ser uno más entre los 513 diputados brasileños. Para quien soñaba alto es una caída considerable.

