El exjuez Sérgio Moro insinúa ahora que podría ser candidato a presidente de Brasil

El exjuez Sérgio Moro insinúa ahora que podría ser candidato a presidente de Brasil

Moro también anunció que no buscará un asiento en el Congreso Nacional, la opción con la que se especulaba cuando avisó que no sería candidato a presidente."No seré candidato a diputado federal", dijo de forma tajante, añadiendo que no tiene ambición por cargos y que no tiene necesidad de ser aforado u otros privilegios.Además, aseguró que se afilió al partido Uniao Brasil —dejando Podemos, con el que inició su precandidatura presidencial— porque su intención es "unificar el centro democrático".En este sentido, pidió que diversos candidatos de la derecha y del centro den un paso atrás para repensar mejor entre todos cómo formar una alternativa factible.Moro aseguró que será un "soldado de la democracia" y pidió a sus seguidores que no se desanimen.A pesar de sus ambiciones, Moro nunca llegó a superar el 10% de intención de voto en las encuestas; el último sondeo de Datafolha, de la semana pasada, le daba un 8% de apoyos.Las elecciones presidenciales de Brasil celebrarán el primer turno el 2 de octubre; el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) parte como claro favorito, seguido por el presidente Jair Bolsonaro.

