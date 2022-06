https://mundo.sputniknews.com/20220601/clases-de-lavado-de-dinero-con-alito-salen-a-la-luz-los-nuevos-audios-contra-el-priista-1126107558.html

"Clases de lavado de dinero con 'Alito'": salen a la luz los nuevos audios contra el priista

La gobernadora del estado mexicano de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer nuevos audios del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en los que... 01.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

política

partido revolucionario institucional (pri)

lavado de dinero

Durante la emisión del programa "Martes de Jaguar", la gobernadora morenista reveló dos audios que describió como "clases de lavado de dinero de Alito", y en los cuales se escucha al dirigente priista elaborar una estrategia para que no tuviera que declarar los terrenos que posee en su declaración patrimonial, previo a convertirse en diputado federal.En el material compartido se escucha a lo que parece ser un abogado, quien es el encargado de organizar la triangulación de recursos y la tramitación de un comodato para que Moreno Cárdenas no reconociera la posesión de terrenos.En los audios se involucra al empresario Eduardo Macari y a la madre de Alejandro Moreno, quien se encargaría de triangular recursos por las ventas de terrenos, los cuales serían otorgados por el mismo priista.Durante la conversación se hablan de diferentes cifras que van de los 12 millones a los 15 millones (nunca se precisa si dólares o pesos), e incluso se menciona que en ciertas transacciones sí se pagarían impuestos, por lo que el líder priista pide bajar los precios de venta.Hasta el cierre de esta nota Alejandro Moreno no se ha pronunciado sobre los nuevos audios difundidos, aunque horas antes el político mexicano reveló una conversación con el senador Manuel Velasco con la que pretendía demostrar las presiones y amenazas que recibió del gobierno federal para que el PRI votara a favor de la reforma eléctrica, a mediados de abril.En respuesta, Velasco Coello denunció que la llamada fue grabada y compartida sin su consentimiento para tergiversar la situación, pues aseguró que nunca amenazó a nadie y se limitó a dar su opinión sobre el tema tratado con alguien con quien ha mantenido conversaciones privadas por más de 20 años.

méxico

méxico, política, partido revolucionario institucional (pri), lavado de dinero