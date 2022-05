https://mundo.sputniknews.com/20220531/alito-moreno-muestra-audio-con-manuel-velasco-para-demostrar-operacion-del-estado-en-su-contra-1126076002.html

'Alito' Moreno muestra audio con Manuel Velasco para demostrar operación del Estado en su contra

'Alito' Moreno muestra audio con Manuel Velasco para demostrar operación del Estado en su contra

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo presionó para que el PRI votara a favor de... 31.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-31T21:14+0000

2022-05-31T21:14+0000

2022-05-31T21:14+0000

américa latina

méxico

política

partido revolucionario institucional (pri)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1126076133_0:0:684:386_1920x0_80_0_0_d3bdb9eae9e38efb5b16b773d16c0b12.png

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas acusó al gobierno federal de encabezar una operación de Estado en su contra para desprestigiarlo, a través de la difusión de distintos audios, uno de ellos en el que se le escucha declarar que "a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, a los periodistas hay que matarlos de hambre".Al respecto, el líder priista afirma que tiene el peritaje para demostrar que "el audio no es auténtico" y "presenta indicios de alteración y modificación".Presenta audio de Manuel VelascoPara sustentar la existencia de esta maquinaria de Estado, Alito Moreno difundió una conversación que sostuvo con el senador del PVEM Manuel Velasco, días antes de la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, a mediados de abril.En el audio se escucha a Velasco informarle que sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la que el funcionario le advirtió que, si el PRI no votaba en favor de la reforma, se "iban a ir con todo" en contra del dirigente priista.Ante el recado, Moreno Cárdenas afirmó que no "lo iban a doblar" porque tiene "muchos huevos", además de que no es era la forma de tratar a alguien con quien se supone se buscan generar acuerdos."Te agradezco mucho, güero, lo que estás haciendo. Tú eres nuestro hermano, pero así no se puede. Y al final del día pueden meterme a mí, o a uno a la cárcel, pero no pueden meter a cincuenta, y nosotros lo entendemos así. Yo siempre se los dije: está verdaderamente destruyendo al país, y sin acuerdos y sin diálogo nunca. A mí no me van a doblar, hermano, y si van a venir, se les va a ir el mundo encima", se escucha declarar al presidente del PRI.Hasta el momento el exgobernador chiapaneco no se ha pronunciado sobre el tema, aunque la gobernadora Layda Sansores anunció que la noche de este 31 de mayo presentaría un nuevo audio de Alejandro Moreno.

https://mundo.sputniknews.com/20220525/alito-moreno-se-mete-en-nuevo-lio-a-los-periodistas-hay-que-matarlos-de-hambre-1125836781.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, partido revolucionario institucional (pri)