https://mundo.sputniknews.com/20220531/la-jefa-del-senado-ruso-confirma-la-disposicion-de-moscu-a-negociar-con-kiev-1126072293.html

La jefa del Senado ruso confirma la disposición de Moscú a negociar con Kiev

La jefa del Senado ruso confirma la disposición de Moscú a negociar con Kiev

MAPUTO (Sputnik) — Rusia está preparada para retomar las negociaciones con Ucrania, aseguró la presidenta del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia... 31.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-31T20:21+0000

2022-05-31T20:21+0000

2022-05-31T20:21+0000

internacional

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/77/1089737745_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd311a0fd485853d20f32a1b217adf56.jpg

La jefa del Senado destacó que Rusia también confirmó su disposición para firmar los acuerdos "que pondrían fin a la guerra civil en Ucrania y conducirían a la paz, pero no vemos la misma reacción por parte de Kiev".Asimismo, Matvienko señaló que Moscú hizo todo lo posible para garantizar que el conflicto vigente en Ucrania desde 2014 se resolviera a través de la diplomacia."Estábamos constantemente negociando con nuestros socios occidentales, con Estados Unidos para exigir las garantías, como está escrito en todos los documentos internacionales, de una seguridad común e indivisible en el continente europeo. Lamentablemente, no recibimos una respuesta adecuada", subrayó.Además, la presidenta del Senado recordó que Rusia y Ucrania estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo que convenía a ambos donde la principal condición de Moscú fue solicitar la neutralidad de Kiev.Matvienko enfatizó en que "Ucrania fue utilizada para frenar el desarrollo de Rusia".El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.A los pocos días, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas negociaciones se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, declaró tras la reunión que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Sin embargo, el pasado 7 de abril, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció que en el borrador del proyecto de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, presentado por Kiev, aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/china-llama-a-promover-las-negociaciones-en-lugar-de-echar-lena-al-fuego-del-conflicto-ucraniano-1125865161.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, europa