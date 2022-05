https://mundo.sputniknews.com/20220531/la-demanda-de-mexico-contra-fabricantes-de-armas-en-eeuu-cobra-mas-fuerza-1126029024.html

La demanda de México contra fabricantes de armas en EEUU cobra más fuerza

La demanda de México contra fabricantes de armas en EEUU cobra más fuerza

La masacre estudiantil de Uvalde en la que murieron 19 niños y dos profesoras fortalece, al menos en el debate público, la demanda que interpuso el Gobierno de... 31.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-31T00:36+0000

2022-05-31T00:36+0000

2022-05-31T00:36+0000

internacional

méxico

eeuu

control de armas

mercado de armas

🛡️ industria militar

texas

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1125971340_0:952:2000:2077_1920x0_80_0_0_2b97fac336eba7b1a3e8a67af923b822.png

Si un tribunal de Massachusetts acepta la denuncia del país latinoamericano en contra de empresas como Smith & Wesson y Beretta USA, se abrirían las puertas para que otras naciones puedan litigar en contra de las compañías armamentistas más grandes del mundo, que tienen su sede en suelo estadounidense. Para que esto suceda, el juez encargado del caso, F. Dennis Saylor, deberá aceptar la demanda de la Cancillería mexicana, que argumenta que buena parte de las armas que se venden sin control en Estados Unidos llegan a manos de los criminales mexicanos. Mientras se espera una resolución final, la Administración de Joe Biden lucha por contener la violencia armada, que tan sólo en lo que va del año ha provocado 213 tiroteos masivos en diferentes partes de Estados Unidos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety. Además, advirtió que, en caso de que el Gobierno de López Obrador gane la demanda en contra los fabricantes estadounidenses, estas empresas "tendrían que comerciar sus productos de manera más responsable". Francisco de la Torre, cónsul general de México en Dallas, explicó en sus redes sociales que el tráfico ilegal de armas es uno de los grandes problemas bilaterales a los que se enfrentan las autoridades mexicanas y estadounidenses. "El 41% de las armas involucradas en delitos en México provienen de Texas", recordó. ¿México en verdad puede ganar el litigio?Desde un punto de vista estrictamente jurídico, resulta complicado que el equipo legal del Gobierno mexicano pueda utilizar como argumento el tiroteo en Texas, ya que lo que en realidad está demandando es el trasiego irregular de armas desde Estados Unidos a México, no la violencia interna por ataques armados. Sin embargo, desde un aspecto menos técnico, el ataque en Uvalde sí podría abrir nuevos frentes de debate en la opinión pública estadounidense, lo cual, a su vez, podría convencer al juez F. Dennis Saylor de aceptar la demanda del Gobierno de López Obrador debido a la crisis de violencia por la que atraviesa Estados Unidos. Unas 110 personas mueren cada día por disparos con armas de fuego en el país norteamericano, según cifras de Everytown for Gun Safety. "Con el régimen actual [de López Obrador] se han roto muchos acuerdos tácitos que hubo en la época del expresidente Felipe Calderón, en los que un cargamento de armas que tenía que servir para aminorar la violencia en México, acabó en las manos de los narcotraficantes. La diplomacia actual ha hecho que México ya no esté tan atado a obedecer los mandatos norteamericanos", reconoce Urbina. Lo que México argumenta es que las 11 compañías demandadas colaboran y facilitan en el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, donde los grupos del crimen organizado son los que obtienen la mayor ventaja.El Gobierno de López Obrador quiere convencer a las autoridades estadounidenses, mediante informes especializados, que 16.400 armas que han sido decomisadas en el país latinoamericano entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts.México también reclama que 500.000 armas cruzan su frontera ilegalmente cada año, un hecho que deriva en la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) en hasta 2%. El 68% de esas armas son producidas por las empresas demandadas, entre las que también están Glock Inc, Colt’s Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/eeuu-vive-una-tragedia-con-las-armas-estos-son-sus-escalofriantes-numeros--1125861367.html

https://mundo.sputniknews.com/20220528/en-eeuu-promueven-los-rifles-ar-15-con-ninos-1125971131.html

méxico

eeuu

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, eeuu, control de armas, mercado de armas, 🛡️ industria militar, texas, 💬 opinión y análisis