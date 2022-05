https://mundo.sputniknews.com/20220528/en-eeuu-promueven-los-rifles-ar-15-con-ninos-1125971131.html

En EEUU promueven los rifles AR-15... ¡con niños!

El fabricante del arma que utilizó Salvador Ramos para cometer la peor masacre estudiantil de Estados Unidos en una década hace publicidad con menores de edad. 28.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-28T03:30+0000

2022-05-28T03:30+0000

2022-05-28T03:41+0000

internacional

eeuu

texas

mercado de armas

control de armas

ar-15

La compañía Daniel Defense está en el ojo del huracán no sólo por haber vendido su fusil semiautomático AR-15 al agresor de Texas, sino porque dentro de su marketing utiliza imágenes de niños para promover la venta de armas. En las últimas horas se ha vuelto viral un post en Twitter donde la empresa presume dicha arma en manos de un menor de edad. La imagen contiene un mensaje: "Educa al niño en un camino que debe seguir y, cuando sea viejo, no se apartará de él". El mensaje fue publicado el 16 de mayo, pero ya no está disponible en la red social. La empresa decidió restringir el acceso a su cuenta desde que varios medios estadounidenses difundieron el anuncio publicitario. Daniel Defense fue el gran ausente de la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). La compañía anunció días antes que no asistiría a dicho encuentro, donde se reúnen empresarios de la industria armamentista, políticos, líderes de organizaciones e inversionistas. De acuerdo con información del diario The New York Times, esta empresa recibió 3,1 millones de dólares como ayuda para sobrellevar la pandemia de COVID-19. El Gobierno de Estados Unidos abrió en su momento su Paycheck Protection Program para evitar que muchas organizaciones cayeran en crisis. El dinero, que fue prestado por Cadence Bank, se destinó para pagar el sueldo de 200 empleados de los diferentes puntos de venta de la firma estadounidense. El lema de Daniel Defense es: "Libertad. Pasión. Precisión".

eeuu

texas

eeuu, texas, mercado de armas, control de armas, ar-15