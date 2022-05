https://mundo.sputniknews.com/20220531/el-tedh-tilda-de-ilegal-detencion-del-exjefe-de-amnistia-internacional-kilic-por-ankara-1126047790.html

El TEDH tilda de "ilegal" la detención del exjefe de Amnistía Internacional Kilic por Ankara

31.05.2022

El Tribunal decidió que "la interpretación y la aplicación de las disposiciones legislativas en las cuales se basaron las autoridades locales, fueron irrazonables, lo que hace la detención de Kilic ilegal y arbitraria. Concluyó que no había sospechas razonables de que Kilic hubiera cometido un delito", dice el documento.De este modo, el tribunal dictaminó que Turquía violó varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, no presentó motivos razonables de sospecha que justifiquen la detención preventiva de Kilic.Además, el TEDH afirmó que la segunda ronda de cargos en su contra, relacionados con el terrorismo, se basó en acciones "relacionadas directamente con su actividad como defensor de derechos humanos", así que el encarcelamiento de Kilic interfería con su derecho a la libertad de expresión.En consecuencia, el tribunal ordenó a Turquía que pague a Kilic una indemnización de 24.500 euros en daños y 10.000 euros en costes.Taner Kilic fue encarcelado tras su detención en junio de 2017, acusado de pertenecer a la organización del opositor Fethullah Gulen (FETO), a la que Ankara considera terrorista y acusa de orquestar el intento de golpe de Estado de 2016.Kilic pasó 14 meses en prisión y fue liberado en agosto de 2018, aunque todavía enfrentaba cargos.En julio de 2020, un tribunal de Turquía condenó a Kilic a seis años y tres meses de prisión por ser miembro de la FETO.La noche del 15 al 16 de julio de 2016, algunas unidades del ejército turco intentaron derrocar al presidente, pero los ataques fueron sofocados y el golpe de Estado frustrado. Los enfrentamientos se saldaron con más de 240 muertos y casi 2.200 heridos.Tras la intentona, las autoridades del país iniciaron una purga masiva, fueron detenidos o suspendidos decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes por su presunta implicación en la intentona o vínculos con FETO.

