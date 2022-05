https://mundo.sputniknews.com/20220530/los-envios-de-armas-pesadas-desde-occidente-podrian-provocar-un-enfrentamiento-entre-superpotencias-1126001940.html

Los envíos de armas pesadas desde Occidente podrían provocar un enfrentamiento entre superpotencias

La investigadora noruega Julie Wilhelmsen advierte que las entregas de armas occidentales a Ucrania pueden provocar una respuesta feroz por parte de Moscú. 30.05.2022, Sputnik Mundo

La experta del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI), destaca que un mayor aporte de armas a Ucrania, incluidas las de su país, puede exacerbar el conflicto.La semana pasada, Estados Unidos identificó a Noruega entre los países que envían armamento pesado a Ucrania y le agradeció su contribución.Aunque las autoridades noruegas, por razones de seguridad, no confirmaron ni desmintieron la información, numerosos medios, entre ellos el periódico Klassekampen, identificaron las armas en cuestión como obuses autopropulsados de la clase M109, la contribución armamentística más pesada de Noruega hasta el momento, con un alcance de 30 kilómetros. El coronel Kristian Lien, jefe de artillería y defensa antiaérea del Centro de Guerra Terrestre del Ejército, identificó los obuses como "la artillería más pesada que tiene Noruega".La investigadora señaló que el conflicto podría cambiar su naturaleza de local a uno entre superpotencias. Wilhelmsen señaló que las autoridades estadounidenses han declarado que su objetivo es debilitar a Rusia, y que algunas voces, entre ellas la del presidente Joe Biden, han aventurado que es deseable un cambio de poder en el Kremlin. Dijo que no podía descartar que tales objetivos pudieran estar detrás de la contribución de Estados Unidos a Ucrania.Subrayó que en el momento actual "nadie parece estar interesado en las negociaciones" y además sugirió que el Kremlin "puede actuar con violencia" si cree que Ucrania tiene una posibilidad realista de recuperar Crimea por la fuerza, dada la enorme cantidad de suministros de armas procedentes de Occidente.Los 109M de Noruega son material sobrante y están almacenados de emergencia desde 2020 tras el cambio a equipos más modernos. Anteriormente, el país nórdico confirmó que había entregado 2.000 armas antitanque M72 y 100 misiles antiaéreos a Ucrania, y había prometido 400 millones de coronas noruegas (43,7 millones de dólares) a una iniciativa liderada por el Reino Unido para comprar armas para Ucrania.Desde el lanzamiento de la operación especial de Rusia para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y proteger a la población de las repúblicas del Donbás, las naciones occidentales han estado inundando Ucrania con armas y equipo militar. Sólo Estados Unidos ha comprometido miles de millones de dólares en apoyo armamentístico a Ucrania en cuestión de meses, mientras que sus aliados en Europa y más allá han contribuido con cientos de millones de dólares más. De manera reveladora, muchas naciones, incluidas las escandinavas, han abandonado su antiguo principio de no enviar armas a países con conflictos en curso.Rusia ha advertido repetidamente a Occidente del riesgo que supone el envío de armas a Ucrania."Occidente ha instado a derrotar a Rusia en el campo de batalla, y para eso es necesario continuar con la guerra, saturar a los nacionalistas ucranianos de armas, incluidas las que puedan alcanzar a Rusia (...) pero este será un serio paso hacia una escalada inaceptable", dijo Lavrov en una entrevista con la cadena RT Arabic.

