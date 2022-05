https://mundo.sputniknews.com/20220514/un-negocio-jugoso-que-esta-detras-de-la-falta-de-trazabilidad-de-las-armas-suministradas-a-kiev-1125455578.html

"Un negocio jugoso": qué está detrás de la falta de trazabilidad de las armas suministradas a Kiev

"Un negocio jugoso": qué está detrás de la falta de trazabilidad de las armas suministradas a Kiev

Ucrania sigue recibiendo enormes cantidades de armas enviadas por parte de EEUU y la UE. Los especialistas advierten que una buena parte de ese arsenal puede... 14.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-14T15:04+0000

2022-05-14T15:04+0000

2022-05-14T15:04+0000

defensa

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

suministro de armas

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1125455525_0:0:3507:1973_1920x0_80_0_0_daf6fb1db8d427a84ca4db7c23f54ca3.jpg

EEUU y la UE están enviando armas a Ucrania sin ningún tipo de trazabilidad con respecto a esas armas sin saber dónde quedan, declaró a Sputnik Julián Jimenez, analista español.Sin embargo, el especialista denunció que la situación no es nada nueva para los suministros de los países occidentales, ya que algo similar había pasado en Siria.Advirtió que en Ucrania pasará exactamente lo mismo. Es decir, las armas se quedarán en otras zonas, lo que puede generar inestabilidad en otros conflictos, por ejemplo en África.Aseguró que a los suministradores de los equipos militares no les importa porque "el negocio de armas es muy rentable y lucrativo"."Hay importantes empresas europeas y norteamericanas que se están haciendo con una ingente cantidad de dinero a las que les interesa mantener la guerra todo lo que sea posible porque es un negocio bastante jugoso", subrayó.Por otro lado, al reflexionar en los motivos de los países occidentales de enfocarse en la ayuda militar a Ucrania en vez de optar por una resolución diplomática del conflicto, el analista indicó que la UE y EEUU ven en el conflicto ucraniano la posibilidad de desangrar a Rusia indirectamente sin tenerse que manchar las manos.Según el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Oleg Siromólotov, incluso antes de febrero de 2022, más de cinco millones de armas estaban en circulación ilegal en Ucrania.Evidentemente EEUU y la UE están enviando armas a Ucrania sin ningún tipo de trazabilidad con respecto a esas armas sin saber dónde quedan. Hay ya denuncias de que esas armas se están vendiendo en otras zonas, incluso se están vendiendo en África con todo lo que ello puede generar de inestabilidad en otros conflictos.Pero vamos es algo que tampoco es novedoso por parte de Estados Unidos y la UE porque ya en Siria cuando armaron a los rebeldes sirios pasó. Lo que sucedió es que las armas que estaban destinadas a los rebeldes sirios que no dejaban de ser islamistas ni terroristas acababan en manos de grupos mucho más fanáticos como por ejemplo el ISIS o terminaban en manos de grupos armados ligados al islamismo más extremista en zonas de África donde había conflicto, por lo cual seguramente en Ucrania pasará exactamente lo mismo, pero no les importa porque hay que tener en cuenta que el negocio de armas es un negocio de armas es muy rentable y lucrativo.Hay importantes empresas europeas y norteamericanas que se están haciendo con ingente cantidad de dinero a las que les interesa mantener la guerra todo lo que sea posible porque es un negocio bastante jugoso.¿Por qué EEUU y la UE prefieren enfocarse en el conflicto que en una solución dialogada? Porque evidentemente pienso que la UE y EEUU lo que ven es la posibilidad de desangrar en este conflicto a Rusia indirectamente sin tenerse que manchar las manos. Tienen un peón que es el que les hace el trabajo sucio y por eso le arman hasta los dientes pensando que de esa forma pueden desestabilizar a Rusia por ejemplo para un posible conflicto en el futuro o para lo que pueda ser.

https://mundo.sputniknews.com/20220513/como-las-armas-occidentales-fluyen-de-ucrania-a-los-mercados-negros-1125424104.html

https://mundo.sputniknews.com/20220511/asistencia-de-occidente-un-requiem-por-ucrania-1125348427.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, suministro de armas, 🛡️ zonas de conflicto