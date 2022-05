https://mundo.sputniknews.com/20220517/convencion-constituyente-entrego-borrador-de-la-nueva-constitucion-chilena-1125514241.html

Convención Constituyente entregó el borrador de la nueva constitución chilena

Convención Constituyente entregó el borrador de la nueva constitución chilena

Este 16 de mayo, la constituyente chilena se desplazó hasta la Región de Antofagasta, al norte del país, donde la Mesa Directiva entregó el borrador de nueva... 17.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-17T02:05+0000

2022-05-17T02:05+0000

2022-05-17T02:06+0000

américa latina

chile

convención constituyente de chile

constitución de chile

reforma constitucional

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1125513985_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_aa755dab658ae476c5daba849adcc1a5.jpg

En las Ruinas de Huanchaca (puente de las penas, en quechua) en la Región de Antofagasta, ubicada a 1.336 kilómetros al norte de Santiago, la Convención Constitucional entregó el borrador de nueva constitución. Las ruinas son el vestigio de una antigua fundación de plata y que fue declarado el 7 de enero de 1974 como Monumento Histórico Nacional.La presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, señaló ante el pleno que "ha sido un proceso difícil y a veces incomprendido, no hemos estado exentos de errores, pero hoy podemos decir que hemos cumplido el encargo del pueblo chileno en tiempo y forma. Hemos entregado este borrador de Constitución, redactado de forma democrática por primera vez en nuestra historia".El pasado 14 de mayo, la Convención terminó el debate de normas constitucionales y donde fueron aprobados 499 artículos por el cuórum de dos tercios. Con ese hito, terminaron por disolverse las siete comisiones temáticas: Sistema Político, Principios Constitucionales, Forma de Estado, Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Sistema de Justicia y Sistemas de Conocimientos y se dio paso a la recta final del proceso.El último tramo de la constituyenteDurante la sesión plenaria desarrollada en las Ruinas de Huanchaca, la Mesa Directiva del órgano entregó el borrador de nueva constitución a la Comisión de Armonización, que será la encargada de ver la redacción y coherencia de los artículos aprobados, y podrá proponer nuevos artículos o eliminarlos.La Comisión de Armonización emanará un informe al pleno del órgano, que deliberará el documento que necesitará dos tercios de la constituyente para ser aprobado.Además se constituyeron las comisiones de Preámbulo, encargada de redactar el mensaje inicial del proyecto de nueva constitución, y la de Normas Transitorias, que realizará la transición entre la actual y la nueva constitución, y fijará la entrada en vigor de las nuevas instituciones y la eliminación de las antiguas.La bienvenida a los convencionales en AntofagastaFue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien dio la bienvenida a la Convención en la ciudad. En un emotivo discurso en las Ruinas de Huanchaca, Díaz señaló que "nuestro país no es muy dado a generar espacios de representación amplios y participativos. Y nuestra región pocas veces es considerada en el marco de la discusión nacional. Se sabe que existimos por el cobre que se produce y por algún ocasional aluvión o terremoto. Sin embargo, en pocas ocasiones somos protagonistas en la discusión del futuro de nuestro país".El gobernador explicó que el proceso constituyente es esperanzador, puesto que por primera vez todos "han tenido voz en este proceso. Hemos visto rostros diversos, voces que antes no se consideraban, acá están las minorías que por mucho tiempo fueron excluidas, como también voces disonantes que representan distintas sensibilidades políticas y no puedo dejar de relevar que es una convención paritaria. En este país todos somos diversos, y ustedes representan esa diversidad".En esa misma línea, el gobernador, quien se encontraba muy emocionado, reveló ante el pleno que es padre de una adolescente con trastornos del espectro autista (TEA) y "me llena de esperanza cuando agregan que 'el Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad'".La convencional Cristina Dorador, señaló tras el pleno a Sputnik que es "muy importante para nosotros que somos de Antofagasta y del norte de Chile que el borrador de nueva Constitución se dé a conocer aquí".Finalmente, la convencional señaló que "es un reconocimiento a las regiones, al olvido y a las luchas de tantas generaciones por tener un país más justo y descentralizado. Yo creo que es un momento muy importante para la región. Va a pasar a la historia este hito y esperemos que dé respuesta a las múltiples demandas de la gente".La Convención entregará la propuesta de nueva constitución el próximo 4 de julio. Dos meses exactos después, se realizará el plebiscito de salida el 4 de septiembre y la ciudadanía decidirá, a través de un sufragio obligatorio, si aprueba o rechaza la nueva carta magna.

https://mundo.sputniknews.com/20220507/chile-tendra-un-sistema-legislativo-bicameral-asimetrico-y-una-democracia-paritaria---1125233187.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, convención constituyente de chile, constitución de chile, reforma constitucional, 📝 reportajes