https://mundo.sputniknews.com/20220530/como-influyen-las-creencias-de-los-padres-en-las-emociones-de-los-ninos-1126022509.html

¿Cómo influyen las creencias de los padres en las emociones de los niños?

¿Cómo influyen las creencias de los padres en las emociones de los niños?

Muchas veces los padres se preocupan tanto por sus hijos que olvidan escuchar o tomar en cuenta sus sentimientos. Éste es uno de los aspectos analizados por una magíster en Psicología, quien descifró la incidencia de estos factores en el desarrollo de las emociones.

2022-05-30T22:10+0000

2022-05-30T22:10+0000

2022-05-30T22:10+0000

zona violeta

infancia

adolescente

niños

padres

sociedad

emociones

💗 salud

creencias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1126024395_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9f0c5ab3a476169baf272b12b0ae2ef1.jpg

¿Cómo influyen las creencias de los padres en las emociones de los niños? Muchas veces los padres se preocupan tanto por sus hijos que olvidan escuchar o tomar en cuenta sus sentimientos. Éste es uno de los aspectos analizados por una magíster en Psicología, quien descifró la incidencia de estos factores en el desarrollo de las emociones.

Entre los ocho y los 12 años, los niños viven la transición de infancia a adolescencia. Los padres vuelcan más expectativas sobre su futuro, lo que muchas veces sin querer causa una gran presión para estos pequeños.Por eso la psicóloga colombiana Andrea Pullido Escobar decidió estudiar mejor el tema. Para ello, se centró en 217 padres e hijos para detectar cómo influyen las creencias de los padres en las emociones de los niños.Desarrollar mejores lazos de confianza con la familia, la pareja y amistades, es uno de los factores que más se ven afectados por la “regulación emocional”; es decir, la habilidad para modificar nuestro comportamiento ante una emoción, algo que luego nos permite conservar las relaciones humanas, según la experta.“La regulación emocional, cuando no se desarrolla de forma adecuada, puede causar problemáticas importantes de los adolescentes”, agregó.Minimizar u ocultar sentimientos puede ser también algo cultural, transmitido de generación en generación. “Algunos padres pueden considerar que ciertas emociones es importante controlarlas o no expresarlas como el caso del miedo, la ira o la tristeza, que culturalmente nos han enseñado que no es muy adecuado expresar”, dijo la entrevistada.Ante esto, Pullido brindó tres consejos a los padres para saber cómo manejar adecuadamente este tipo de situaciones. “Primero, ser conscientes y muy comprensivos y compasivos consigo mismo en la medida que cada padre y cada madre está haciendo lo mejor que puede hacer”, remarcó la experta.En segundo lugar, propone el “aprender a mejorar nuestras propias emociones”. Y en tercer lugar, “darle espacio a las emociones de su hijo. Darle a entender que todas las emociones son importantes, [incluso la tristeza] y evitar minimizar lo que sienten”, concluyó la experta.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infancia, adolescente, niños, padres, sociedad, emociones, 💗 salud, creencias, аудио