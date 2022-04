Un paso hacia la igualdad: niños italianos podrán llevar el apellido materno

https://mundo.sputniknews.com/20220428/un-paso-hacia-la-igualdad-ninos-italianos-podran-llevar-el-apellido-materno-1124948437.html

A juzgar por los informes de los organismos internacionales, en materia de igualdad de géneros en Italia hay cosas que mejorar. En 2021 el Foro Económico Mundial situó el país mediterráneo en el puesto 63 en su Índice Global de Brecha de Género, por debajo no sólo de la mitad de otros miembros de la UE, sino también de varios Estados de África, Asia y América Latina.El 27 de abril Italia dio un paso para superar la brecha, al suprimir la atribución automática del apellido del padre a los recién nacidos. A los habitantes del mundo hispanohablante, donde los niños llevan los apellidos de ambos padres, el asunto podría parecer insignificante, pero en Italia se trata de un cambio importante.Un artículo de ley anticuadoEl artículo 262 del Código Civil italiano establece que "el hijo asume el apellido del padre que lo reconoció primero. Si el hijo fue reconocido simultáneamente por ambos padres, asume el apellido del padre".Ya en 2006 la Corte Constitucional italiana definió la norma como un "vestigio de una concepción patriarcal de la familia y de una anticuada dominación del marido, que ya no resulta coherente con el valor constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres", e instó a los parlamentarios a cambiarla. Diez años después la institución reconoció que los niños podían obtener el apellido doble, como en los países de habla hispana.A su vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2014 recomendó a las autoridades italianas modificar el artículo 262, al considerar que es un derecho de la madre dar su apellido a los hijos.Dos casos que cambiaron la normaSin embargo, estas instancias no tuvieron ningún efecto: la atribución de los apellidos a los niños seguía siendo reglamentada por el artículo 262.Fueron dos casos, uno en el sur y otro en el norte del país, los que motivaron a la Corte Constitucional a modificarlo.En la región meridional de Basilicata, una pareja había tenido dos hijos antes de casarse y les había dado el apellido materno. Después del matrimonio nació el tercer hijo, al que los padres quisieron poner el mismo apellido, pero las autoridades se lo impidieron.A su vez, en la septentrional Provincia autónoma de Bolzano, donde se habla tanto italiano como alemán, otra pareja decidió dar a su hijo, nacido fuera del matrimonio, el apellido de la madre, porque en alemán sonaba mejor que el del padre, pero tampoco pudieron hacerlo.Los dos casos llegaron a la Corte Constitucional, la cual, tras meses de deliberación, tomó una decisión que los medios italianos no dudan en llamar histórica. Los jueces sentenciaron que "la norma que atribuye automáticamente al hijo el apellido del padre discrimina y lesiona su identidad".Por lo tanto, "en base al principio de la igualdad y en el interés del hijo, ambos padres deben poder compartir la elección de su apellido, que constituye un elemento fundamental de la identidad personal".Otro paso hacia la igualdadLa sentencia de los jueces acaba con el viejo sistema de atribución, pero el nuevo aún está por definir. De momento, no está claro si, por ejemplo, los ciudadanos que tienen un doble apellido podrán elegir cuál de los dos transmitir a los hijos: hay quien teme que en el futuro puedan surgir denominaciones interminables compuestos de todos los apellidos posibles de la madre y del padre.Tampoco se comprende bien cómo se resolverán los eventuales conflictos entre los padres que no logren ponerse de acuerdo sobre el apellido que tendrán los hijos. Todos esos detalles aún han de ser esclarecidos por el Parlamento.Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional es un paso en la dirección justa, ya que anteriormente las mujeres percibían el artículo 262 del Código Civil como una discriminación. Desde este 27 de abril la brecha de géneros en Italia no ha desaparecido, pero, por lo menos, ha disminuido.

