https://mundo.sputniknews.com/20220527/eeuu-donde-el-derecho-a-portar-armas-sigue-matando-a-ninos-1125893256.html

EEUU: donde el derecho a portar armas sigue matando a niños

EEUU: donde el derecho a portar armas sigue matando a niños

El calvario y el dolor se han vuelto a apoderar de muchas familias en EEUU. Este martes 24 de mayo ha sido uno de los más negros en la historia de ese país y... 27.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-27T06:00+0000

2022-05-27T06:00+0000

2022-05-27T06:00+0000

qué pasa

eeuu

tiroteo

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1125893231_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_907edbc7746634e65b9628c6db68d031.jpg

EEUU: donde el derecho a portar armas sigue matando a niños EEUU: donde el derecho a portar armas sigue matando a niños

La Segunda Enmienda"Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Esta es la frase textual que reza la Segunda Enmienda a la Constitución de los EEUU propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada poco más de dos años más tarde: el 15 de diciembre de 1791.Así, esta enmienda protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas, convirtiendo a EEUU en un país donde existen las menores limitaciones para ello."Lo lastimoso es que se ha llegado a una cierta normalidad, a algo cotidiano. Ha habido registros de matanzas desde los años '60 y '70, hasta la actualidad. Y sobre todo en los últimos años: en la última década del siglo XXI ha habido matanzas casi anuales en tiroteos en centros comerciales, en centros educativos", advierte Aníbal Garzón, sociólogo, licenciado en Estudios Internacionales sobre América Latina, y Máster en Cooperación y Desarrollo Internacional.Reacción de BidenEl presidente de EEUU, Joe Biden, se ha referido a esta masacre: "Como nación, tenemos que preguntarnos cuándo, en nombre de Dios, vamos a enfrentarnos al lobby de las armas", dijo el mandatario al confesarse "harto" de los tiroteos masivos, e indicar que EEUU debe actuar ya.Al respecto, Garzón observa que en EEUU hay 400 millones de armas que están en circulación social. "Un joven puede tomar un arma fácilmente sin ningún problema. Entonces, mucho es campaña política del Partido Demócrata al condenar estos sucesos, pero luego a la hora de la práctica hay cierto miedo a hacer presión al lobby de las armas, porque en EEUU quien manda es quien tiene el dinero. Finalmente son estos grandes lobbies que controlan la política de la Casa Blanca, y el Partido Demócrata intenta decirlo [lo de condenar la tenencia de armas] para ganarse votos de gente más progresista, crítica con el armamento civil, por decirlo así, pero no hace finalmente políticas adecuadas de control de armamento porque está un espíritu protestante histórico en EEUU, que dice que las armas tienen que ser de uso social porque lo marca la Constitución".Lo que subyace: escalofrianteEl también experto en geopolítica, llama la atención a un dato inquietante: "aquí lo que hay que analizar primero es cómo se puede dar que una tercera parte de todos los tiroteos mundiales, de estas matanzas, se den justamente en EEUU"."Todo lo que hay detrás es un componente no solamente de violencia física. Nosotros lo que vemos en una montañita es la violencia física, que son las muertes y los heridos. Pero más allá de esa violencia física podríamos analizar, mediante lo que se llama el triángulo de la violencia de Johan Galtung, un sociólogo, que lo que te dice es que dentro de lo que vemos en la violencia física, como lo que estamos viendo ahora en los medios de comunicación, y el ajetreo político que ha habido con esta masacre en una escuela de primaria, hay justamente invisible una violencia cultural y una violencia estructural", observa el analista.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, tiroteo, joe biden, аудио