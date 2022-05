https://mundo.sputniknews.com/20220525/el-oiea-afirma-que-temas-distintos-a-los-nucleares-frenan-el-acuerdo-nuclear-con-iran-1125824765.html

El OIEA afirma que temas distintos a los nucleares frenan el acuerdo nuclear con Irán

VIENA (Sputnik) — El proceso para reactivar el acuerdo nuclear con Irán patina por asuntos distintos a los nucleares, advirtió el director general del... 25.05.2022, Sputnik Mundo

La mayoría de las cuestiones nucleares, afirmó, se han resuelto, pero hay incertidumbre sobre el futuro del pacto."El problema es qué sucederá si nos enfrentamos a una realidad en la que no habrá acuerdo", sostuvo.Grossi destacó también los problemas de comunicación con Irán, asegurando que hasta la fecha las autoridades iraníes no explicaron el origen de las partículas de uranio halladas en los objetivos no declarados.El director del OIEA vinculó la reanudación del PAIC a los temas que Irán aún no ha aclarado.

