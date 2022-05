https://mundo.sputniknews.com/20220524/crisis-alimentaria-paises-prohiben-exportaciones-1125797466.html

Crisis alimentaria: países prohíben exportaciones

Crisis alimentaria: países prohíben exportaciones

La India prohibió las exportaciones de trigo y se convirtió en el último país de una larga lista en hacerlo con los precios de los cereales subiendo en forma... 24.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-24T21:41+0000

2022-05-24T21:41+0000

2022-05-24T21:41+0000

✒️ firmas

economía

📈 mercados y finanzas

trigo

exportaciones

crisis

fertilizantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1092914655_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_b5ad0372402949919a9659fe19ab59ab.jpg

Desde marzo pasado, el FMI está haciendo un seguimiento de las restricciones en el comercio internacional y el último reporte indica que alrededor de 30 países han restringido el intercambio de alimentos, energía y otros productos básicos clave.Juergen Voegele, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, explica que el conflicto provocó un fuerte aumento en los precios del trigo, siendo Rusia y Ucrania unos de los mayores exportadores de este producto. Ambos países representan el 29% de las exportaciones mundiales del cereal y el 62% del aceite de girasol.Con el anuncio de India, los precios de trigo subieron aún más, superando los 460 dólares la tonelada.El caso del trigo"Con los precios de los alimentos ya disparados debido a las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con el COVID y los bajos rendimientos del año pasado, el conflicto bélico llegó en un mal momento para los mercados mundiales de alimentos", dijo el Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) en Washington, DC.Rusia y Ucrania se encuentran entre los cinco principales exportadores mundiales de varios granos y semillas oleaginosas importantes, como cebada, girasol y aceite de girasol, así como maíz, según PIIE.La India no está sola. Además de Rusia y Ucrania, Egipto, Kazajistán, Kosovo y Serbia también prohibieron las exportaciones de trigo.Inflación y seguridad alimentariaLas restricciones no son solo sobre las exportaciones de trigo. Varios países también han implementado prohibiciones sobre otras exportaciones de alimentos a medida que aumenta la inflación global.Los precios de otros productos alimenticios han aumentado, lo que ha contribuido al alza de la inflación en todo el mundo. Algunos de estos productos incluyen aceite de girasol, aceite de palma, fertilizantes y granos. Aparte del aumento de los precios de los alimentos, el suministro de muchos productos alimenticios también es incierto.Ucrania no pudo exportar granos, fertilizantes y aceites vegetales, mientras que el conflicto también destruyó campos de cultivo e impidió la temporada normal de siembra y cosecha.Países que prohíben la exportación de alimentosAquí se presenta una lista de países que prohibieron las exportaciones de alimentos en estos meses, según el seguimiento realizado por PIIE:Fuente: Instituto Peterson de Economía InternacionalPor qué algunos países limitan las exportaciones de alimentoLa India ha dicho que está prohibiendo la exportación de trigo para gestionar la seguridad alimentaria general del país.Entre otros países que han implementado recientemente una prohibición de exportación de alimentos se encuentra Indonesia, que ha restringido las ventas al exterior de aceite de palma, un ingrediente clave utilizado en muchos productos alimenticios y no alimenticios.Al igual que India, Indonesia ha mencionado la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos a nivel local, después de que la inflación mundial de alimentos se disparara a niveles récord desde marzo pasado.Indonesia produce más de la mitad del aceite de palma del mundo. Turquía también ha frenado las exportaciones de mantequilla, carne de res, cabras, maíz y aceites vegetales.Ola proteccionistaAntes de la pandemia, a partir del gobierno de Donald Trump en EEUU se intensificó la guerra comercial con China. En esos años ya se estaban registrando eventos económicos a nivel global que marcaron un giro al proteccionismo en la economía mundial.Con la crisis del coronavirus se acentuó esa tendencia para adquirir ahora, con el conflicto en Ucrania, una velocidad que está poniendo bajo tensión extrema el comercio internacional.Esta etapa de avance del proteccionismo se despliega cuando los gobiernos, preocupados por garantizar a sus ciudadanos el suministro de alimentos y otros bienes en medio de la escasez y el aumento de los precios, establecen barreras a las exportaciones.Estas restricciones están encareciendo los cereales, los aceites, la carne y los fertilizantes, lo que deriva en una dificultad aún más fuerte para obtenerlos. Eso hace que el problema sea todavía mayor para los países pobres, cuyas poblaciones vulnerables ahora gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en alimentos, situación que aumenta el riesgo de que haya disturbios populares en sociedades que carecen de seguridad alimentaria.Desde inicios de este año, los países han impuesto un total de 47 restricciones a las exportaciones de alimentos y fertilizantes, según un seguimiento de Simon Evenett, profesor de Comercio internacional y Desarrollo económico en la Universidad de St. Gallen.El problema de los fertilizantesChina ordenó a sus empresas que dejaran de vender fertilizantes a otros países con el fin de preservar los suministros en el país, según escribieron Chad Bown y Yiling Wang, investigadores del Instituto Peterson de Economía Internacional. Rusia también ha cortado las exportaciones de fertilizantes."La decisión de China de retirar los suministros de fertilizantes de los mercados mundiales para garantizar su propia seguridad alimentaria no hace más que trasladar el problema a otros", escribieron, y añadieron que "las actuales restricciones a la exportación de China difícilmente podrían llegar en peor momento".El encarecimiento de los fertilizantes para la producción agropecuaria suma un factor más para presionar sobre los precios de los alimentos a nivel global.Comercio mundial o cuidar su propia poblaciónLa Organización Mundial de Comercio prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías crecerá 3,0% en 2022 (cifra inferior a 4,7% previsto anteriormente) y 3,4% en 2023.Un reciente comunicado de la OMC explica que el conflicto en Ucrania "no es el único factor que pesa sobre el comercio mundial en estos momentos. Los confinamientos impuestos en China para impedir la propagación del COVID-19 están perturbando de nuevo el comercio marítimo en un momento en que las presiones de la cadena de suministro parecían estar atenuándose".Para concluir: "Esto podría dar lugar a una nueva escasez de insumos manufactureros y a una mayor inflación".En este crítico contexto global, los países que imponen restricciones o prohibiciones a exportaciones de alimentos y otros insumos clave de la producción agraria argumentan que su deber es anteponer las necesidades de su propia población.Las normas de la OMC permiten a los países imponer medidas temporales por motivos de seguridad nacional. Pero, a la vez, ese tipo de medidas contribuyen a elevar aún más los precios mundiales.El aumento en los precios de los alimentos se ha sentido con especial intensidad en países pobres de Medio Oriente y África Subsahariana, los cuales dependen de los alimentos importados.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20220524/el-conflicto-en-ucrania-ha-fragmentado-la-economia-global-1125759932.html

https://mundo.sputniknews.com/20220420/inflacion-y-perdida-de-ingresos-las-consecuencias-del-conflicto-en-ucrania-en-america-latina-1124610823.html

https://mundo.sputniknews.com/20220510/pandemia-conflicto-y-sanciones-que-pasa-con-la-inflacion-y-los-salarios-1125310534.html

https://mundo.sputniknews.com/20220511/el-banco-mundial-los-precios-de-los-fertilizantes-creceran-un-70-en-2022-1125339018.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

✒️ firmas, 📈 mercados y finanzas, trigo, exportaciones, crisis, fertilizantes