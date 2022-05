https://mundo.sputniknews.com/20220510/pandemia-conflicto-y-sanciones-que-pasa-con-la-inflacion-y-los-salarios-1125310534.html

Pandemia, conflicto y sanciones: qué pasa con la inflación y los salarios

Pandemia, conflicto y sanciones: qué pasa con la inflación y los salarios

Por la pandemia y el impacto en los precios de los alimentos y la energía a partir del conflicto bélico y las sanciones a Rusia, la economía global vuelve a... 10.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-10T20:34+0000

2022-05-10T20:34+0000

2022-05-10T21:09+0000

✒️ firmas

economía

📈 mercados y finanzas

alza de precios

sanciones

inflación

salarios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103390/28/1033902807_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_65cd895e6dc7a32c5758cd9738f983e8.jpg

Los ingresos de la mayoría de la población se deterioran en forma acelerada, y la respuesta de los países occidentales es la de subir la tasa de interés, lo que provoca una desaceleración del crecimiento con riesgo de estanflación (estancamiento más inflación), en lugar de ayudar a recuperar el salario.Las proyecciones indican que el ritmo de subida de precios en las economías avanzadas alcanzará un máximo no visto desde el comienzo de la década de 1980, al ubicarse en 5,7% en promedio.Mientras, los aumentos de precios en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se acelerarán a 8,7%, el ritmo más rápido desde la crisis financiera mundial de 2008 para esos países.Las causas de la aceleración del aumento de preciosHasta el Fondo Monetario Internacional advierte del peligro de una subida persistente de precios y señala que ahora espera que la inflación global se mantenga elevada durante más tiempo de lo previsto debido al alza de los precios de las materias primas y de las consecuentes presiones en el resto de los precios de la economía. Cuatro factores principales explican, según el FMI, este panorama:Frenar los salarios como ancla antinflacionariaLas economías occidentales están enfrentando las presiones inflacionarias con la receta ortodoxa: subir la tasa de interés de referencia y desalentar la recuperación del salario en el ritmo que marcan los aumentos de precios.Así lo expresó el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, cuando afirmó que "no digo que nadie reciba un aumento de sueldo, no me malinterpreten. Pero lo que estoy diciendo es que necesitamos moderación en la negociación salarial, de lo contrario se saldrá de control".Esta posición apunta a que el aumento de la inflación es consecuencia de un mercado laboral de pleno empleo que permite a los trabajadores presionar por salarios más altos y, por lo tanto, impulsa a los empleadores a subir los precios para mantener las ganancias. Pero no es así.Además, la teoría de la inflación por "empuje salarial" ha sido refutada tanto teórica como empíricamente.Crecimiento económico y desempleoEl economista Michael Roberts explica que en la década de 1970 la inflación de precios alcanzó los máximos de la posguerra, pero el crecimiento económico se desaceleró y el desempleo aumentó.La mayoría de las principales economías experimentaron "estanflación". Y desde el final de la Gran Recesión de 2008, las tasas de desempleo en las principales economías han caído a los mínimos de la posguerra, pero la inflación también se ha reducido a mínimos.De hecho, durante los últimos 20 años hasta el estallido del COVID, los salarios semanales reales de EEUU aumentaron solo 0,4% anual en promedio, menos que el crecimiento promedio anual del PIB real de alrededor del 2,0%. "Es la parte del crecimiento del PIB que se destina a las ganancias lo que aumentó", indica Roberts.Para señalar que la inflación de EEUU es mucho más alta que los salarios, que sólo crecen entre 3% y 4%, lo que significa que los salarios reales están bajando para la mayoría de los estadounidenses.Espiral de salarios y preciosEn el reciente estudio ¿Están las principales economías avanzadas al borde de una espiral de salarios y precios?, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) asegura que "el entorno actual no parece propicio para tal espiral. Después de todo, la correlación entre el crecimiento de los salarios y la inflación ha disminuido en las últimas décadas y actualmente se encuentra cerca de mínimos históricos".Esto significa, como se menciona en el reporte, que en las últimas décadas el poder de negociación colectiva de los trabajadores ha disminuido junto con el retroceso de la afiliación sindical.En relación con esto último, las cláusulas de indexación por el costo de vida que, en el pasado, alimentaron espirales de salarios y precios son menos frecuentes. El informe del BIS brinda los siguientes recorridos:Crecen las ganancias, no los salariosUna explicación que se repite en el discurso económico convencional es que el actual ciclo alcista de la inflación se debe a que existe un mercado laboral demasiado ajustado y, por ese motivo, ha llevado a un rápido crecimiento de los salarios, lo que a su vez está obligando a las empresas a subir los precios.Los precios más altos llevan a los trabajadores a exigir salarios más elevados, lo que generaría una espiral de precios y salarios y pronto conduciría a una inflación de dos dígitos.El economista Dean Baker del Center for Economic and Policy Research (CEPR), explica que esta era una historia que encajaba con los datos de la década de 1970, pero hoy no se observa que la espiral de salarios y precios se ajuste a la situación actual por la siguiente razón: la participación de los salarios en los ingresos ha caído drásticamente desde la pandemia. La participación de los salarios en los ingresos corporativos en EEUU se estaba recuperando gradualmente de los mínimos que tocó después de la crisis de 2008. Sin embargo, hubo un cambio brusco en 2021, con una caída de la participación de los salarios de 76,1% a 73,7%, una disminución de 2,4 puntos porcentuales.Entonces, si el crecimiento de los salarios está impulsando la inflación, como insisten las autoridades de las bancas centrales de las potencias occidentales, por qué está cayendo la participación de los trabajadores en los ingresos.La respuesta es sencilla: los salarios no son motores del actual ciclo de inflación elevada a nivel global, sino que el origen se debe buscar en la recuperación pospandémica y, en especial en estos primeros meses de 2022, en la alteración del funcionamiento de la economía mundial por el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20220420/inflacion-y-perdida-de-ingresos-las-consecuencias-del-conflicto-en-ucrania-en-america-latina-1124610823.html

https://mundo.sputniknews.com/20220427/el-bumeran-de-las-sanciones-1124873783.html

https://mundo.sputniknews.com/20220317/los-trabajadores-parisinos-salen-a-las-calles-a-exigir-un-aumento-de-los-salarios-1123231758.html

https://mundo.sputniknews.com/20220507/inflacion-la-espada-de-damocles-en-la-economia-de-eeuu-1125216861.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Zaiat https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

✒️ firmas, 📈 mercados y finanzas, alza de precios, sanciones, inflación, salarios