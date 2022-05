https://mundo.sputniknews.com/20220523/darien-la-jungla-infernal-de-panama-transitada-por-los-migrantes-rumbo-a-eeuu-1125748582.html

Darién: la jungla "infernal" de Panamá transitada por los migrantes rumbo a EEUU

Médicos Sin Fronteras alertó sobre la falta de atención médica e infraestructura para los migrantes que llegan a la provincia selvática. En otro orden, abordamos el inicio de la semana previa a las elecciones en Colombia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Desde enero hasta finales de abril, 19.000 personas ingresaron a Panamá —en su mayoría desde la limítrofe Colombia— en su ruta hacia EEUU, según cifras oficiales.La selva o "Tapón” de Darién se ubica en la frontera entre el país centroamericano y Colombia. Se la considera una de las zonas más biodiversas como peligrosas del mundo.Se trata de 575.000 hectáreas de espesa vegetación, cauces de agua y animales salvajes, a los que se les suma el accionar de grupos delictivos vinculados al narcotráfico.Sobre el tema, En órbita dialogó con la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Panamá, Rabia Ben Ali. La ONG internacional tiene su base en la estación migratoria San Vicente con un equipo de tres médicos, tres enfermeros, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales."Allí pernoctan unas 200 personas. Las pequeñas casas de alojamiento no están equipadas; no hay camas ni colchones. Las personas duermen al aire libre, si alguien tiene una carpa, la puede usar", describió.En este lugar las personas se atienden por diferentes patologías como enfermedades cutáneas, infecciones respiratorias y diarreas. Y también por estrés, ansiedad y depresiones agudas debido a violencia sexual o muerte de familiares durante la travesía.El lugar comenzó a ampliarse en los primeros días de mayo pero ahora el espacio es menor para instalar carpas.El traslado en bus para llegar al otro extremo del país cuesta 40 dólares, por lo que quienes no cuentan con el dinero permanecen en la estación migratoria.Ben Ali señaló que la salud de las personas se deteriora mientras esperan poder salir del lugar."Las personas enfrentan dificultades geográficas y situaciones de violencia. Las políticas de acogida de varios países son más complicadas para los migrantes", señaló la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Panamá.En esta edición de En órbita abordamos —entre otros temas— el inicio de la semana previa a las elecciones presidenciales en Colombia, el domingo 29 de mayo.Y además, Rusia anunció que retomará el diálogo con Ucrania si Kiev muestra una "actitud constructiva", en el contexto del actual conflicto.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

