Rusia retomaría las conversaciones con Ucrania si Kiev muestra una actitud constructiva

Rusia retomaría las conversaciones con Ucrania si Kiev muestra una actitud constructiva

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú estaría dispuesta a volver a las conversaciones con Ucrania si Kiev muestra una actitud constructiva y responde a las propuestas de... 23.05.2022, Sputnik Mundo

En cuanto a las declaraciones del asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, quien afirmó que Kiev rechazará cualquier acuerdo con Moscú que contemple el reconocimiento de las nuevas "realidades territoriales", el vicecanciller ruso comentó que Moscú "se guía por la reacción oficial de las autoridades de Kiev". Rudenko admitió la posibilidad de que Rusia pudiera tratar con Ucrania sobre el canje de combatientes ucranianos que estuvieron bloqueados en la acería Azovstal, en Mariúpol, y después se entregaron prisioneros a las fuerzas rusas."Esa cuestión no es de mi incumbencia, pero pienso que podría estar debatiéndose… Admito cualquier posibilidad que no contradiga el sentido común", dijo el vicecanciller ruso al contestar a las respectivas preguntas de los periodistas.La planta Azovstal fue el último lugar de concentración de las fuerzas ucranianas en Mariúpol, ciudad situada en la costa del mar de Azov, en el sureste de Ucrania, liberada por los militares de Rusia y la República Popular de Donetsk en abril.Problemas con entregas de grano por las sancionesAdemás, el viceministro enfatizó que para estabilizar las entregas del grano, incluido el ucraniano, al mercado global es imperioso levantar las sanciones impuestas a las exportaciones desde Rusia.Estados Unidos y sus aliados afirman que las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes no están sujetas a las sanciones que los países occidentales impusieron contra Rusia por su operación militar en el territorio ucraniano.La semana pasada el titular de Agricultura ucraniano, Nikolái Solski, declaró que la exportación de granos desde el país se vio paralizada debido al bloqueo naval por parte de Rusia. Antes del 24 de febrero, según él, Ucrania exportaba unos cinco millones de toneladas de granos al mes por vía marítima, volumen que se redujo a unas 200.000 toneladas en marzo. Como resultado, agregó, más de 20 millones de toneladas de cereales y otros cultivos quedaron sin acceso al mercado mundial.Rusia niega poner obstáculos a la exportación de cereales desde Ucrania, a la que acusa de haber instalado minas navales en sus puertos. Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.Rusia anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

2022

