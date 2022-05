https://mundo.sputniknews.com/20220520/hamas-y-fatah-como-conviven-los-movimientos-palestinos-a-casi-una-decada-de-la-reconciliacion-1125676322.html

Hamás y Fatah: ¿cómo conviven los movimientos palestinos a casi una década de la reconciliación?

Hamás y Fatah: ¿cómo conviven los movimientos palestinos a casi una década de la reconciliación?

A pesar de haber acordado un gobierno de unidad en junio de 2014, ocho años después, la tregua entre Fatah y Hamás parece estar lejos de estar consolidada. Las... 20.05.2022, Sputnik Mundo

Los objetivos de ese gobierno en común eran asumir responsabilidades en la Franja de Gaza, de la que Fatah fue expulsada en 2007, reactivar el trabajo del Consejo Legislativo Palestino e implementar el Documento Nacional de Conciliación de 2006 para establecer un Estado palestino independiente.Elias Zananiri, un alto funcionario de la Organización de Liberación Palestina y miembro de Fatah, dice que el pacto de reconciliación no se mantuvo porque Hamás se negó a implementar sus acuerdos con Fatah.A lo largo de estos años, Fatah ha adoptado un enfoque más complaciente hacia Israel, mientras que Hamás se ha aferrado a su ideología islamista, rechazando a Israel y arremetiendo contra la Autoridad Palestina por cooperar con lo que llama el "enemigo".Zananiri cree que es poco probable que el cambio llegue pronto, ya que Hamás se inclina aún más hacia las "fuerzas más radicales" en Oriente Medio: Catar e Irán."En el pasado, algunos creían que Hamás se volvería más moderado porque estaba cerca de Turquía, pero eso no sucedió. Ahora es casi 'persona non grata' en Turquía, por lo que la única ruta de escape que queda para Hamás es quedarse con Irán. El problema es que cuanto más se acerca Hamás a Irán, más lejos estará de un acuerdo de paz con Israel o de una reconciliación nacional con la Organización de Liberación de Palestina y Fatah", advierte Zananiri.

