Rusia expulsa a varios diplomáticos de Francia e Italia

Rusia expulsa a varios diplomáticos de Francia e Italia

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú expulsa a 34 miembros del personal de las misiones diplomáticas francesas y a 24 diplomáticos en respuesta a una medida similar de... 18.05.2022, Sputnik Mundo

El Ministerio de Exteriores ruso convocó este 18 de mayo al embajador francés, Pierre Lévy, para protestar contra la decisión de las autoridades francesas de declarar personas no gratas a 41 miembros del personal de las instituciones diplomáticas rusas en Francia."Se subrayó que este paso perjudica gravemente las relaciones ruso-francesas y la cooperación bilateral constructiva", señaló el ente diplomático ruso.A principios de abril Francia expulsó varios diplomáticos rusos, en una acción concertada y llevada a cabo por varios países en respuesta a las supuestas matanzas de civiles en Bucha y otras localidades cercanas a Kiev, de las que Occidente acusa a los militares rusos pero las cuales Moscú califica de "montaje".Además, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, informó que Rusia expulsará a 24 diplomáticos italianos.La diplomática contestó afirmativamente al ser preguntada si podía confirmar las informaciones al respecto publicadas por algunos medios.Este 18 de mayo, el Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al jefe de la legación diplomática italiana en Moscú, Giorgio Starace, para notificarle su decisión.A su vez, el primer ministro italiano, Mario Draghi, tildó la medida de "paso hostil", aunque señaló que no debería provocar la ruptura de los canales diplomáticos entre los dos países.A principios de marzo, Roma declaró personas no gratas a 30 empleados de la Embajada rusa en Italia, debido a que supuestamente tenían relación con "acciones que amenazaban la seguridad nacional italiana".Numerosos países de Occidente anunciaron en el último mes la expulsión de diplomáticos y personal de las embajadas rusas, pretextando motivos de seguridad nacional o actividades incompatibles con la Convención de Viena.

