https://mundo.sputniknews.com/20220518/este-es-el-neonazi-al-frente-del-regimiento-de-azov-atrincherado-en-azovstal-1125592050.html

Este es el neonazi al frente del regimiento de Azov atrincherado en Azovstal

Este es el neonazi al frente del regimiento de Azov atrincherado en Azovstal

Desde el inicio de la operación rusa de desnazificación en Ucrania, el fundador y líder intelectual del batallón neonazi Azov, Andrí 'Fuhrer Blanco' Biletski... 18.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-18T18:44+0000

2022-05-18T18:44+0000

2022-05-18T19:15+0000

internacional

📰 neonazismo en ucrania

ucrania

azov (batallón)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1125591923_0:0:1474:830_1920x0_80_0_0_df4c08d2086275af010dd8c57aab9449.jpg

La figura de Denís Prokópenko, comandante de las fuerzas del grupo neonazi Azov atrincherado en la planta metalúrgica de Azovstal, se popularizó por sus intrépidos videos en los que prometía luchar contra las tropas rusas "hasta la última gota de sangre" y llamaba "vergonzosos traidores" a aquellos combatientes que se rendían. No obstante, el pasado 16 de mayo, tras 82 días de asedio, el propio Prokópenko anunciaba la rendición de las tropas bajo su mando "para salvaguardar sus vidas".Todo este tiempo, los medios ucranianos no han hecho más que glorificarlo, pero una breve mirada a sus redes sociales revela publicaciones con esvásticas nazis y el número 1488, un código de identificación internacional de los neonazis. Las primeras dos cifras hacen referencia a las llamadas catorce palabras del líder supremacista estadounidense David Lane. El número 88, a su vez, es un código para referirse al saludo nazi Heil Hitler, ya que la letra H en la octava en el alfabeto latino.Su esposa, Kateryna Prokópenko, ha estado de gira por Europa alentando a la opinión pública occidental a interferir de manera más activa en el conflicto e incluso sostuvo un encuentro con el papa Francisco.Descendiente de una familia carela, Denís Prokópenko se identifica como un ciudadano ucraniano de origen nórdico. Antes del golpe de Estado del 2014, había ingresado en la facultad de Lenguas Germánicas de la Universidad Lingüística de Kiev. Por aquellos tiempos era un ultra del club de fútbol Dinamo de Kiev y fue entre sus compañeros donde recibió el apodo Redis.Tras el cambio de poder en Kiev en el 2014, el nuevo Gobierno ucraniano comenzó a plantear una serie de medidas discriminatorias contra la población rusoparlante, lo que desencadenó en una ola de revueltas populares en el sur y este del país. Prokópenko y sus amigos ultras se alistaron al recién creado batallón de voluntarios Azov. Sus miembros protagonizaron violentas pugnas contra los que estaban en contra del nuevo poder de Kiev e intentaron reprimir las protestas en el este de Ucrania, lo que precipitó el conflicto armado en la región.Luego de la guerra en el este del país y los subsiguientes Acuerdos de Minsk, Redis ingresó junto al batallón Azov a la Guardia Nacional de Ucrania, donde ascendió hasta el rango de teniente coronel.En el 2019 recibió de manos del presidente Volodímir Zelenski la Orden de Bohdán Jmelnitski "por las importantes contribuciones personales para fortalecer las capacidades de defensa nacionales", pero desafió el protocolo negándose a ofrecer a Zelenski —su comandante en jefe— un saludo militar. No obstante, en marzo de 2022 Prokópenko fue premiado con el título de Héroe de Ucrania por el mismo Volodímir Zelenski.

https://mundo.sputniknews.com/20220422/grupos-neonazis-en-ucrania-conoce-al-infame-s14-1124687697.html

https://mundo.sputniknews.com/20220305/un-genocidio-del-que-se-burlan-por-que-europa-no-ve-a-los-nazis-en-ucrania-1122697648.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 neonazismo en ucrania, ucrania, azov (batallón)