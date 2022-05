https://mundo.sputniknews.com/20220518/banxico-advierte-que-no-se-alineara-con-eeuu-para-ajustar-sus-tasas-de-interes-1125559192.html

Banxico advierte que no se alineará con EEUU para ajustar sus tasas de interés

Banxico advierte que no se alineará con EEUU para ajustar sus tasas de interés

El Banco de México (Banxico) no necesariamente ajustará sus tasas de interés en seguimiento a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, aseguró su... 18.05.2022, Sputnik Mundo

"Podemos movernos a la par con la Fed por un tiempo como lo hemos hecho en las últimas dos decisiones, por ejemplo, pero eso no es necesariamente lo que sucederá en el futuro por una razón: comenzamos antes que la Fed", señaló el funcionario en entrevista con Bloomberg, con loa cual deja claro que las políticas monetarias y financieras de México no dependen de las decisiones que se tomen en Estados Unidos. Estas declaraciones se dan en un contexto de inflación histórica, pues México alcanzó los 7,68 puntos porcentuales, su pico más alto desde 2001, además de una incertidumbre planetaria en materia petrolera y de alimentos derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania.Sin embargo, es un hábito de cada año que el Banco de México (Banxico) sincronice sus alzas o disminuciones en sus tasas de interés con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, con el objetivo de no desestabilizar los flujos de capital y así evitar un impacto negativo en el peso. En sincronía con la Fed, el 12 de mayo pasado, Banxico subió a 7% su tasa de interés como medida para frenar los altos niveles de inflación, con lo cual encareció el dinero. También influyó el surgimiento de nuevos brotes en China. Esquivel recordó que apoya el proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de pactar con las principales empresas distribuidoras de alimentos para establecer controles en los precios de los productos de la canasta básica, sobre todo en beneficio de los sectores más vulnerables del país.Tanto Rusia como Ucrania son líderes productores de grano en el panorama mundial, además de que el primer país es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, por lo que las sanciones impuestas en su contra han generado una desestabilización mundial de ambos mercados.

