La UE evalúa retrasar sanciones al petróleo ruso mientras convence a Hungría de sumarse al boicot

Hungría advirtió que un bloqueo al petróleo ruso sería devastador para su economía, además de acusar a países de la Unión Europea de no ofrecerle estrategias reales de amortiguamiento de estas medidas, desatadas en represalia contra el Kremlin por sostener una operación militar especial en Ucrania desde febrero.Reunidos en Bruselas, diplomáticos de la alianza multilateral discuten estrategias para hacer frente a la situación, que ya ha generado presiones a la economía mundial y sobre el mercado petrolero en particular.Algunos funcionarios evalúan la necesidad de suspender temporalmente las sanciones contra Rusia, mientras que otros consideran que emitiría un signo de debilidad ante el conflicto, informó Bloomberg.Con miras a discutir esta situación, la Unión Europea tiene agendada una reunión para finales de mayo, luego de que el primer ministro de Hungría, Víktor Orban, llamó a discutir previamente cualquier sanción al flujo de petróleo ruso en la región.El titular de política exterior y seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, adelantó que solicitará a los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza internacionalista que impulsen el paquete de sanciones antirruso independientemente de los acuerdos a los que lleguen los embajadores de la región.La Unión Europea impulsa una propuesta de prohibir el crudo ruso por los próximos seis meses, además de combustibles refinados, con facilidades para Hungría, República Checa y Eslovaquia por su dependencia a los energéticos de Rusia, un escenario al que se suma Bulgaria, que ha solicitado ser exentada de la medida sancionatoria.La propuesta de medidas adicionales contra Moscú contempla expulsar a tres bancos rusos más del sistema de pagos internacionales SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), entre otras estrategias.Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo, sólo rebasado por Estados Unidos y Arabia Saudita, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), además del más grande exportador de crudo del panorama global, por lo que modificaciones en su mercado energético tienen resonancia en el mercado mundial.

