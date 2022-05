https://mundo.sputniknews.com/20220517/presidente-uruguayo-insiste-en-flexibilizacion-del-mercosur-1125551639.html

Presidente uruguayo insiste en flexibilización del Mercosur

"Uruguay necesita, porque es para el bien de nuestros ciudadanos, abrirse al mundo. Si se quiere acompañar se acompaña, si no, con gusto vamos solos", dijo el mandatario por videoconferencia en un ciclo organizado por el diario argentino Clarín.Lacalle Pou aseguró que su Gobierno no va a "violentar el Mercosur" y sus normas, pero insistió en que Uruguay tiene que romper con el "corsé" del proteccionismo del bloque.El mandatario afirmó que su país "ha sido muy respetuoso del derecho internacional".En ese sentido, dijo que entiende que el derecho internacional vigente en el Mercosur habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización".En septiembre pasado, Lacalle Pou anunció que su Gobierno había empezado a recorrer el camino para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pese a que eso podría generar incomodidades en sus socios del Mercosur, que no están a favor de negociar con terceros países por fuera del bloque.El 26 de marzo de 2021, durante una cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo dijo que al no permitir la flexibilización, el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.El Mercosur está integrado por Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, actualmente suspendido.

