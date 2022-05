https://mundo.sputniknews.com/20220517/maduro-afirma-que-inversores-estan-listos-para-comprar-acciones-en-empresas-estatales-1125513025.html

Maduro afirma que inversores están listos para comprar acciones en empresas estatales

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que centenares de inversores están listos para comprar acciones en las empresas del... 17.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

nicolás maduro

📈 mercados y finanzas

El pasado 11 de mayo, Maduro anunció que su Gobierno ofertará entre el cinco y el 10% de las acciones de varias empresas del Estado.Entre las empresas se encuentran la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Movilnet (telefonía móvil); así como la petroquímica, las empresas mixtas del petróleo y las empresas de gas, entre otras.Maduro afirmó que la medida busca fortalecer la recuperación económica de las empresas del Estado, las cuales aseguró están produciendo.El presidente señaló que en redes sociales se generó un falso debate sobre la recuperación económica venezolana, la cual dijo es atacada por sectores de la oposición."Ha habido un debate falso en las redes sociales, que si Venezuela se arregló, dice alguna gente, con la gran esperanza de que Venezuela mejore y avance, entonces sale la misma derecha y oposición con nuevo rostro, (a decir) que no se arregló y hacen videos negativos siempre con envidia (…) ese no es el debate, el debate es cómo vamos a hacer para consolidar estos primeros síntomas recuperación de la economía real de Venezuela", comentó.Maduro criticó que la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) en el estado Zulia (oeste) cuestione la recuperación económica progresiva del país."Por allá declara Fedecámaras del Zulia en contra de la recuperación haciendo anuncios que parecen el golpe de Estado de 2002, con ganas de hacerle daño al Zulia, con ganas de hacerle daño a la recuperación económica, no es el tono que veo en Fedecámaras a nivel general (…) que nadie intente dañar el ritmo de la recuperación paulatina, progresiva y real que hoy tenemos", acotó.El pasado 11 de mayo, el presidente de Fedecámaras Zulia, Ezio Angelini, dijo que en el país no se puede hablar de recuperación económica "sin servicios básicos", tras denunciar la falta de suministro de gasoil en esa región.En enero pasado, Maduro manifestó que el 2021 fue el primer año de recuperación y "crecimiento" del país, que hasta 2020 sumó siete años en recesión.Venezuela enfrenta desde 2017 más de un centenar de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que bloquean su actividad económica en diversas áreas.

venezuela

