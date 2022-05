Venta de acciones de estatales venezolanas es buena señal para privados

https://mundo.sputniknews.com/20220516/venta-de-acciones-de-estatales-venezolanas-es-buena-senal-para-privados-1125508327.html

A juicio del analista, a medida que se incremente la participación del capital privado en empresas estatales se observarán cambios positivos en términos de eficiencia."Yo tengo que ser absolutamente consistente con mis análisis, para mí la participación del sector privado en la economía es fundamental, creo que justamente uno de los temas críticos en términos de corrupción y eficiencia ha sido la pérdida de participación privada en muchísimas de las actividades fundamentales de Venezuela", expresó.Factibilidad complicadaEl presidente Nicolás Maduro informó el 11 de mayo la decisión de su Gobierno de ofertar en la Bolsa de Valores de Venezuela entre el cinco y el 10% de las acciones de las empresas estatales.Lo complejo, consideró León, es que el capital privado se interese en compañías estatales "con grandísimos problemas económicos, por lo tanto, los precios de las acciones o los paquetes accionarios tendrán que reconocer esa condición, más allá del análisis específico y operativo"."Incluso para colocar cinco y 10% vas a encontrar algunos problemas de factibilidad, es decir, las empresas no por un tema legal, sino por un tema de confianza. Si los privados quisieran invertir en empresas (…) que están económicamente devastadas, con sanciones internacionales, tendrían que convencer a inversionistas", indicó.Léon indicó que quizá el Gobierno atraiga a algunos inversionistas aliados, aunque aun así sostuvo "necesitaría darle muchas garantías".Inyección de capitalPara el economista, la venta de acciones de empresas estatales no se puede asociar con una privatización, al menos por el momento, porque la venta del cinco o 10% de una compañía no cambia la administración, "simplemente te está permitiendo una participación pequeña"."Cuando tú colocas un cinco o 10% lo que la gente está buscando es capital, no está cambiando el control", expresó.Sin embargo, León no descartó que se trate de un plan de reducir a largo plazo la participación del Estado en muchas empresas incluyendo las de hidrocarburos, aunque recordó que, para ello, tendría que modificarse, en primer lugar, la legislación que rige al sector, que impide la participación mayoritaria privada."Lo que sí es verdad es que pudiera ser el inicio de un proceso que camina hacia el incremento de la participación privada", dijo.Evadir sancionesEl también profesor de Análisis de Entorno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) recordó que las sanciones que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela limitan a la industria para la compra de repuestos y maquinarias.Por ello, consideró que, si se produce un cambio significativo de la participación privada, incluso llevándola a ser mayoritaria, en empresas como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o la estatal de telecomunicaciones Cantv, podrían volver estas compañías al mercado internacional."Es decir, no necesitarías levantamiento de sanciones, lo que necesitarías es que el sector privado retomara el rol protagónico en los temas de infraestructura", dijo.El analista indicó que en su país se está dando una independización de la economía y la política.En el caso de las empresas petroleras, resaltó León, el panorama cambia, pues el Gobierno requeriría reformar la Ley de Hidrocarburos que prohíbe la participación mayoritaria del capital privado, aunque a su juicio esto acabaría beneficiando al país en el contexto de las sanciones.

