Las sanciones impuestas a Rusia "están dañando a Europa"

"Las sanciones a Rusia no son más que el efecto de una guerra provocada por los Estados Unidos y Europa, tratando de acorralar a Rusia, definitivamente las sanciones son un bumerán, que a quienes le está haciendo más daño es a los europeos", expresó Navarro en el recinto parlamentario.A juicio del segundo vicepresidente del Parlamento de Managua, Rusia es "benevolente" porque pese a las sanciones ha mantenido el suministro de gas y petróleo a los países que le han sancionado, lo que demuestra su interés de no profundizar la crisis en la Unión Europea (UE).Recordó que la crisis fue provocada por la expansión armamentista de los Estados Unidos y el bloque europeo en la frontera con Rusia, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que realizó una invasión gradual a Ucrania, denunciada por el Kremlin en enero pasado."Aquí que no le estén echando la culpa a Rusia por la guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania fue provocada por Europa y los Estados Unidos al tratar de colocar misiles en las costillas a los rusos; ¿qué pasó en América Latina cuando Rusia le puso misiles en Cuba, estuvimos al borde de llegar a una guerra nuclear, entonces ¿por qué los Estados Unidos quieren ponerle misiles a Rusia en las costillas y no permiten que se los pongan a ellos?, ellos (EEUU) están tratando de socavar el desarrollo y el progreso ruso y eso es parte de la guerra", expresó Navarro.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó el pasado 24 de febrero, la operación especial en Ucrania para la desmilitarización y la desnazificación de la región del Donbás, tras reconocer a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como Estados soberanos, bajo ataques militares desde 2014 por parte de Kiev.

