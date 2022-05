https://mundo.sputniknews.com/20220517/1125529390.html

El Kremlin asevera que Rusia no quiere intervenir en las relaciones de Turquía, Finlandia y Suecia

El Kremlin asevera que Rusia no quiere intervenir en las relaciones de Turquía, Finlandia y Suecia

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no quisiera intervenir en las relaciones entre Turquía, Suecia y Finlandia, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. 17.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-17T13:16+0000

2022-05-17T13:16+0000

2022-05-17T13:19+0000

internacional

rusia

otan

suecia

finlandia

europa

turquía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125373116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac512b07bbd7b8739e3c6caa09737529.jpg

Al ser preguntado sobre si, en opinión del Kremlin, Turquía podría vetar la adhesión de los dos países al bloque, Peskov subrayó que esta cuestión no le incumbe a Rusia."Nuestra visión de la ampliación de la alianza es bien sabida y se ha explicado en reiteradas ocasiones. El tema de las relaciones de los países miembros de la OTAN no nos concierne", reiteró.El 16 de mayo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara no dirá sí a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, debido a que imponen sanciones contra Turquía. Además, acusó a ambos países de apoyar el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), proscrito por Ankara como terrorista.La operación militar lanzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero obligó a Estocolmo y Helsinki a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó a la opinión pública a favor del ingreso en la Alianza Atlántica.Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN implicaría consecuencias tanto para sus relaciones bilaterales con Rusia como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.

https://mundo.sputniknews.com/20220517/turquia-aprovecha-las-oportunidades-para-fortalecer-sus-posiciones-politicas-dentro-de-la-otan-1125525665.html

suecia

finlandia

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, otan, suecia, finlandia, europa, turquía