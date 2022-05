https://mundo.sputniknews.com/20220516/mexico-y-eeuu-dialogan-sobre-la-proxima-cumbre-de-las-americas-1125493760.html

México discute con EEUU la invitación de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los responsables de la diplomacia de México y EEUU, Marcelo Ebrard y Anthony Blinken, respectivamente, dialogarán el 16 de mayo... 16.05.2022, Sputnik Mundo

El tema de discusión es la postura del mandatario mexicano que exige la invitación a todos los jefes de Estado y Gobierno del continente americano, sin excepciones, en referencia a Venezuela, Nicaragua y Cuba."Tengo la esperanza de que se invite a todos, y ha habido una actitud muy responsable de parte del Gobierno de EEUU porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos", agregó López Obrador.El 17 de mayo autoridades mexicanas recibirán a un líder del Senado de EEUU que se desempeña como coordinador en la organización de la Cumbre, y al embajador Ken Salazar.En caso que fracasen las conversaciones, "asistirá el canciller, yo no iría, pienso que necesitamos la unidad de América, es hora de los hechos, no palabras", subrayó el gobernante.El jefe del Ejecutivo mexicano recordó que incluso la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, mencionó que todavía no han sido enviadas las invitaciones.Los gobernantes de Argentina, Bolivia, Chile y Honduras han manifestado su respaldo a la postura del líder mexicano, quien hizo pública su decisión de no asistir si algún país no es invitado.Reafirmó también que invitar a todos los países sin excepción es lo mejor para el continente, no la confrontación, ni la discriminación."Tenemos diferencias pero se puede llegar a acuerdos, respetando las diferencias, la idiosincrasia de cada pueblo, la soberanía de cada país, buscar lo que nos une", puntualizó el líder mexicano.La postura que los funcionarios estadounidenses escucharán es un llamado a la unidad para "inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América".El objetivo es buscar la construcción de una integración regional similar a la europea, sin sanciones o reproches, y que el país que no quiera asistir no lo haga.

