El Gobierno de México contratará a 500 médicos cubanos para atender a comunidades remotas

El Gobierno de México contratará a 500 médicos cubanos para atender a comunidades remotas

López Obrador respondió así a los gremios de profesionales de la salud que cuestionaron las contrataciones acordadas durante una gira de trabajo del mandatario a La Habana, realizada el 8 de mayo pasado.El gobernante matizó así sus declaraciones en las que afirma que México carece de médicos para cubrir su demanda de profesionales en el sector de la salud pública, por las que ha recibido críticas de los colegios de medicina y gremios de médicos.Respuesta a las críticasLópez Obrador dijo que otra razón para la contratación de médicos cubanos es el deterioro y corrupción del sector de salud mexicano en las últimas décadas.Los gremios de médicos mexicanos también rechazan las becas para cursar estudios de especialización de estudiantes de medicina en la isla caribeña porque prefieren otros centros de estudios en el exterior."A esos mismos médicos no les gusta la gratuidad en la salud porque ellos consideran que la salud es un privilegio" y no un derecho, argumentó.Subrayó que el Gobierno cuenta con recursos económicos para contratar médicos, pero el país carece de personal suficiente.El plan prevé "no solo que haya médicos de lunes a viernes, sino sábado y domingo", detalló el presidente.Otra de las objeciones de los gremios de galenos son los fondos que el Gobierno de Cuba retiene de las remuneraciones de los médicos que envía al exterior.Ricardo Anaya, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2018, criticó el contrato firmado con Cuba."¿Estás de acuerdo en que AMLO [Andrés Manuel López Obrador] pague 140.000 pesos [unos 7.000 dólares] al mes por cada médico cubano, cuando los nuestros ganan 20.000 pesos [unos 1.000 dólares] y hay 50.000 sin trabajo?", interroga Anaya en un video difundido en sus redes sociales.El líder del Partido Acción Nacional también cuestiona la política exterior de López Obrador que causa roces con EEUU, al abogar por la participación de los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela"El dinero no se lo pagan a los doctores; ese dinero, que sale de tus impuestos, se lo pagan directamente al Gobierno cubano. A los médicos cubanos los traen amenazados, y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes, para que no se puedan escapar", prosigue la protesta del dirigente opositor.Finalmente Anaya menciona que el envío de más de 30.000 médicos cubanos a misiones extranjeras, en condiciones ajenas a los estándares globales, es considerada por algunos países en la Organización de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y gremios internacionales como "esclavitud moderna".Cuba es conocida por su llamada "diplomacia médica", mediante la cual miles de sus médicos trabajan en misiones internacionales recaudan miles de millones de dólares para el país caribeño.

