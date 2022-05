https://mundo.sputniknews.com/20220515/este-es-el-plan-de-la-ue-para-eludir-sus-propias-sanciones-y-seguir-comprando-el-gas-ruso-1125464685.html

Este es el plan de la UE para eludir sus propias sanciones y seguir comprando el gas ruso

Este es el plan de la UE para eludir sus propias sanciones y seguir comprando el gas ruso

La UE pretende ofrecer a los importadores de gas un mecanismo para comprar el combustible azul ruso sin violar el régimen de sanciones, "satisfaciendo... 15.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-15T14:07+0000

2022-05-15T14:07+0000

2022-05-15T14:07+0000

economía

ue

gas

rusia

europa

sanciones

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1124709501_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_69d8bbd06e34f3ae0da8725d66ada36b.jpg

Según la agencia, la Comisión Europea tiene previsto decir que las empresas deben declarar claramente que consideran cumplidas sus obligaciones una vez que pagan en euros o en dólares, de acuerdo con los contratos existentes.En una reunión a puerta cerrada, los dirigentes de la UE dijeron a los gobiernos nacionales que no impedirían a las empresas abrir cuentas en Gazprombank y les permitirían comprar gas en el marco de las sanciones, según las fuentes citadas por el medio.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, había adelantado el 31 de marzo que si los pagos no se hacían en rublos, las exportaciones de gas se detendrían. El decreto ruso exige que las empresas abran dos cuentas en Gazprombank, una en euros y otra en rublos, y estipulaba que los pagos del gas no se liquidaran hasta que los euros se convirtieran en rublos.Mientras tanto, hubo un malentendido respecto a si la apertura de una cuenta en rublos infringiría las sanciones. Las directrices actualizadas, tal y como se han presentado a los Estados miembros, no abordan este punto específico. Sin embargo, las sanciones de la UE no prohíben la apertura de varias cuentas en Gazprombank, señaló Bloomberg.Las empresas europeas llevan semanas tratando de averiguar cómo pueden satisfacer la demanda de Moscú y mantener el crucial flujo de gas sin violar las sanciones impuestas al Banco Central ruso.Al día de hoy ya son 20 los clientes de la gasera rusa Gazprom que han gestionado ajustes para pagar el suministro en rublos y han abierto cuentas bancarias en Gazprombank.Rusia contiene las reservas de gas natural más grandes del mundo y provee del 40% de su suministro a la Unión Europea, por lo que a pesar de las sanciones impuestas contra Moscú por ahora esa relación económica es irrenunciable para Occidente.

https://mundo.sputniknews.com/20220512/que-siempre-si-diez-compradores-de-gas-ruso-abren-cuentas-bancarias-para-pagar-en-rublos-1125392978.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue, gas, rusia, europa, sanciones, 📈 mercados y finanzas